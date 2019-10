Parlare tutte le lingue del mondo è possibile con Vasco Mini 2

Al primo posto c'è, utilizzato da un miliardo 190 milioni di persone, il 17% della popolazione mondiale. Al secondo posto, il cinese mandarino parlato da 1 miliardo 107 milioni di individui, il 15,8% della popolazione del pianeta. Al terzo posto, l'hindi-urdu parlato da 697,4 milioni di persone (fonte: Ethnologue 2018).Cosa succede dunque se ci sentiamo male in India o se foriamo una ruota della nostra jeep in Cina e il nostro interlocutore non parla inglese?Con, è possibile parlare e capire oltre 50 lingue diverse nel mondo.Vasco Mini 2 infattche, dopo aver ascoltato ciò che viene detto, lo traduce nella lingua prescelta proprio come farebbe un madrelingua.Vasco Mini 2 è estremamente facile da utilizzare. Per tradurre una frase, basta pronunciarla tenendo premuto il pulsante a sinistra, il dispositivo riconosce la frase pronunciata e la trascrive nella lingua prescelta. Il traduttore ripete la frase nell'altra lingua al rilascio del pulsante in modo automatico (senza schiacciare altri pulsanti.)Grazie al microfono appositamente pensato per i traduttori vocali, Vasco Mini 2. Il suo altoparlante, inoltre, ne consente l'utilizzo anche in ambienti rumorosi.I server dislocati in ogni continente e lainoltre, permettono a Vasco Mini 2 di connettersi ai 3 migliori motori di traduzione al mondo, effettuando traduzioni accurate e rapide in oltre 150 Paesi al mondo senza costi aggiuntivi. L'utilizzo di Vasco Mini 2 è infatti completamente gratuito e non prevede contratti, costi elevati e spese di roaming.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita