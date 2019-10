Epson presenta le sue prime stampanti a 12 colori per foto e prove colore

ha annunciato le sue prime stampanti di largo formato a 12 colori:, pensate per artisti, fotografi e professionisti delle arti grafiche perché assicurano una riproduzione affidabile nelle prove colore e una elevata produttività su grandi volumi.Le due stampanti sono corredate dal set di inchiostridi nuova concezione, che grazie all'utilizzo simultaneo di entrambi gli inchiostri neri e alla presenza di arancione, verde e viola, offre all'utente un'impressionante accuratezza dei colori, assicurando lo spazio colore più ampio di sempre grazie a una copertura Pantone al 99%.SureColor SC-P7500 e SureColor SC-P9500 sono state sviluppate per una vasta gamma di applicazioni,che richiedono la massima qualità di stampa per garantire il più alto livello di commerciabilità per l'acquirente esigente.Oltre al set di inchiostri a 12 colori, le evolute testine di stampa TFP12progettate da Epson, utilizzano fino a 800 ugelli per ciascun colore, producendo un posizionamento preciso dei punti ed eliminando errori di stampa, per la massima qualità e velocità di stampa. Le immagini beneficiano così di gradazioni uniformi e riproduzione accurata delle texture. I neri più profondi sono il risultato della tecnologia di sovra-verniciatura di questo colore, che si traduce in stampe ancora più sorprendenti, vive e spettacolari.Per coloro che apprezzano la vera libertà creativa e, SC-P7500 e SC-P9500 supportano carta fine art, canvas, carta fotografica e altro ancora.Per il packaging e prove di contratto, dove la precisione conta, Epson ha elevato gli standard di settore nelle prove colore e con le tecnologie di misurazione, di controllo e di correzione del colore, gli utenti possono lavorare con maggiore efficienza e sicurezza.Le stampanti SureColor SC-P7500 e SC-P9500Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita