5G: Nokia supera le 2.000 dichiarazioni di brevetto

ha annunciato di aver dichiaratofondamentali per loIl processo di standardizzazione 5G è gestito da 3GPP, una partnership di sette organizzazioni di sviluppo di standard, tra cui l'ETSI. Nell'ambito del 3GPP, le specifiche tecniche delle comunicazioni 5G sono state sviluppate in modo collaborativo, selezionando le migliori tecnologie offerte da una gamma di innovatori. I prodotti conformi allo standard, ampliando la scelta dei clienti.Nokia ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo iniziale della prima serie di standard 5G interoperabili a livello globale per, e sta ora contribuendo alla prossima serie di standard, la Release 16. Attraverso la propria leadership nella ricerca, innovazione e standardizzazione, Nokia garantisce uno standard 5G di facile implementazione e consente installazioni iniziali più veloci. I contributi di Nokia all'innovazione e standardizzazione giungono mentre l'era del 5G è ancora agli albori.Sebbene i primi a beneficiarne saranno i consumatori, con lo svilupparsi della tecnologia e dell'architettura di rete, il focus si espanderà a ogni impresa e settore industriale, con reti 5G end-to-end che formano il tessuto fondamentale della Quarta Rivoluzione Industriale."A ogni nuova ondata di trasformazione digitale, le innovazioni, le tecnologie e la ricerca e sviluppo di Nokia hanno cambiato il modo in cui il mondo è connesso. I nostri ricercatori leader a livello mondiale hanno consentito a Nokia di costituire un portfolio brevettuale tra i più solidi del settore, mentre il nostro team di standardizzazione 5G fornisce una leadership critica al processo di standardizzazione 3GPP. Siamo stati i precursori delle prime innovazioni tecnologiche cellulari, che hanno gettato le fondamenta dell'intero settore e abbiamo continuato a spianare la strada a tecnologie rivoluzionarie, come MIMO, massive MIMO, radio mmWave, modulazione avanzata e schemi di codifica, e il mobile edge computing. E la tradizione secondo cui le tecnologie inventate dai Nokia Bell Labs guidano il mondo continua chiaramente nell'era del 5G" ha dichiaratoLa duemillesima famiglia di brevetti di Nokia dichiarata per il 5G - che comprendeche descrivono un'invenzione atta a fornire risorse di rete per smartphone, dispositivi industriali e altre attrezzature con varie funzionalità eprevisioni di accesso ai servizi con più bassa latenza - ha aumentato l'affidabilità e il throughput.Gli inventori lavorano presso i Nokia Bell Labs ad Aalborg, in. Con le ultime dichiarazioni, il portfolio di brevetti essenziali standard (SEP) di Nokia dichiarati per uno o più degli standard 2G, 3G, 4G e 5G, abbraccia oltre 2.700 famiglie di brevetti.