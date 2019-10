Panasonic PT-RQ50K, il proiettore laser con risoluzione 4k nativa più piccolo al mondo

Panasonic ha lanciato il proiettore laser da 50.000 lumen e con risoluzione 4k nativa più piccolo al mondo. Questo proiettore garantisce nuovi livelli di coinvolgimento durante gli eventi live e negli spazi di intrattenimento, con metà dello sforzo e il doppio dell'affidabilità rispetto alle soluzioni esistenti.

Progettato per il mercato del noleggio, dello staging e per i parchi tematici, dove una configurazione rapida e un'elevata affidabilità sono indispensabili, il PT-RQ50K è un proiettore laser a 3 chip DLP a corpo unico caratterizzato da una qualità dell'immagine rivoluzionaria, rapide funzionalità di configurazione e da un livello di resilienza ai vertici del settore.

Grazie ad un'avanzata risoluzione 4K nativa a 50.000 lumen con tecnologia laser-fosforo con rosso e blu separati, il proiettore permette una riproduzione del colore nitida e potente. Inoltre, l'aggiunta della tecnologia a laser rosso migliora la gamma cromatica, producendo immagini più prossime allo standard Rec. 2020 e alla specifica del colore SMPTE2120.

Nel mercato del noleggio e dello staging, lo spazio e il tempo non bastano mai. Il PT-RQ50K raggiunge la metà delle dimensioni (meno di 370l) e del peso (meno di 130 kg) dei proiettori concorrenti e non richiede ulteriori raffreddatori esterni o rack laser, riducendo in questo modo i tempi e i costi di trasporto e di installazione. Maniglie ergonomiche e occhielli incorporati consentono di spostare e installare facilmente il dispositivo, senza dover noleggiare un telaio. Anche i tempi di movimentazione, cablaggio e configurazione si riducono, dal momento che un singolo proiettore PT-RQ50K può svolgere il lavoro di due proiettori da 30.000 lumen, andando quindi anche a limitare drasticamente il numero di proiettori richiesti per le installazioni più complesse.

Al fine di ridurre ulteriormente i tempi di configurazione, il PT-RQ50K è dotato di un'ampia gamma di funzionalità esclusive Panasonic. Per la prima volta, sul dispositivo è preinstallato il software Geometry Manager Pro di Panasonic, il che rende superfluo installare funzionalità quali la regolazione geometrica, l'Edge Blending, la corrispondenza colori, il controllo della luminosità e la mascheratura. Nel dispositivo è anche incluso un piccolo schermo LCD che, insieme alle porte di ingresso, agevola la configurazione e visualizza informazioni sullo stato e i messaggi di errore.

Sarà disponibile per l'acquisto in Europa a partire da dicembre 2019.





Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita