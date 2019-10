Fujifilm X-Pro3, la nuova fotocamera digitale mirrorless dallâ€™anima analogica

L'esterno del corpo è realizzato in titanio, il che conferisce alla fotocamera ulteriore durezza e resistenza alla corrosione. La versione "Black" combina il titanio con un rivestimento di alta qualità che gli conferisce un aspetto elegante e raffinato. Sono disponibili inoltre le versioni “DR Black” e “DR Silver”, con la tecnologia di indurimento superficiale denominata DuratectTM che raggiunge un grado di durezza Vickers pari a 1500Hv, per proteggere la fotocamera da graffi, e al contempo regala una esclusiva finitura superficiale dall’aspetto raffinato.

La struttura interna del corpo della fotocamera è realizzata in lega di magnesio. La resistenza agli agenti atmosferici è ottenuta anche grazie a 70 guarnizioni che garantiscono la massima tenuta a polvere e umidità. La fotocamera è anche in grado di funzionare a temperature fino a -10°C, consentendo ai fotografi più estremi di non doversi preoccupare delle condizioni meteo avverse.

Gli utenti possono alternare tra il mirino ottico (OVF), che fornisce una visione costante del soggetto senza alcun ritardo, e il mirino elettronico (EVF), che consente di controllare l'esposizione mentre si scatta.

L'EVF utilizza un pannello “organic EL” da 3,69 milioni di punti con prestazioni di visualizzazione avanzate. Questo pannello vanta un elevato rapporto di contrasto di oltre 1:5000 e la luminosità massima di 1500cd/m2 per visualizzare i dettagli più fini anche nelle ombre e nelle alte luci. Inoltre copre il 97% dello spazio colore sRGB, offrendo così una riproduzione del colore più accurata.

Le opzioni di visualizzazione EVF nella modalità "Boost" ad alte prestazioni ora includono "Priorità di uniformità" in cui un fotogramma nero viene inserito dopo ciascun frame a circa 100 fps per offrire un aspetto più uniforme con un minore effetto di immagine residua, offrendo una frequenza di aggiornamento equivalente di circa 200fps. Tale opzione è consigliata quando si scattano foto di soggetti in rapido movimento ed è fondamentale non perdere di vista il soggetto.

La fotocamera dispone anche della funzione "Electronic Range Finder" (Telemetro Elettronico) in cui viene visualizzata una piccola finestra EVF all'interno dell'OVF per aiutare a controllare le impostazioni dell’immagine. La finestra EVF mostra il Live View, l'ingrandimento di un punto AF e la foto dopo lo scatto, migliorando l'utilità dell'OVF.

X-Pro3 utilizza un algoritmo migliorato per permettere all'autofocus di lavorare fino alla luminosità di -6 EV, quindi in condizioni di estrema oscurità.

La fotocamera è dotata di una nuova funzione di scatto HDR, che combina immagini multiple scattate in sequenza con differenti livelli di esposizione per ampliare la gamma dinamica dello scatto finale. Questo strumento, progettato per riprodurre la vasta gamma dinamica delle condizioni di luce che esistono in natura, produce tonalità naturali senza causare un'amplificazione esagerata delle tonalità di colore.

X-Pro3 introduce per la prima volta nella Serie X una funzione di limitatore del campo AF, che fino ad ora era disponibile solo su un numero limitato di obiettivi. È possibile selezionare tra due valori preimpostati o utilizzare l'anello di messa a fuoco per specificare qualsiasi intervallo. Ciò rende disponibile la funzione di preimpostazione della messa a fuoco su tutti gli obiettivi XF.

La fotocamera gestisce esposizioni multiple fino a 9 fotogrammi in modalità Additiva, Media, Comparativa Chiara o Comparativa Scura, per combinare immagini riprese da più punti di vista o in momenti diversi in un'unica immagine. È possibile applicare diverse modalità di simulazione pellicola a ciascuno dei fotogrammi per creare un collage a più livelli.

E’ stata aggiunta la Simulazione Pellicola “CLASSIC Neg”, che simula la pellicola negativa a colori tradizionalmente scelta per le istantanee quotidiane. I colori, controllati con precisione per ogni livello di luminosità, creano un ricco contrasto cromatico per aggiungere ulteriore definizione all'immagine.

La funzione di regolazione Bianco & Nero, originariamente introdotta su FUJIFILM X-T3 e FUJIFILM X-T30 per applicare toni caldi e freddi alle immagini monocromatiche, è stata aggiornata come funzione "Monochromatic Color". X-Pro3 ora consente di scegliere il colore chiave da una matrice di toni caldi / freddi e tonalità magenta / verde, incorporando la ricca gradazione nelle immagini per creare fotografie con un tocco personale.

“Impostazione della chiarezza” è stata inclusa come parametro di qualità dell'immagine per integrare il tono di evidenziazione, il tono di ombra e la nitidezza esistenti. La trama e i contorni del soggetto possono essere accentuati o attenuati mantenendo la gradazione dei colori per controllare l'aspetto generale di un'immagine.

La funzione Effetto Grana, che simula la pellicola fotografica analogica, è stata migliorata in modo da poter regolare “intensità” e “dimensione” per ottenere un controllo più preciso sulla granulosità, invece di avere solo due opzioni di grana “forte” e “debole” come nei modelli precedenti.

La corretta riproduzione dei gradienti tonali è notoriamente difficile per soggetti con colori fortemente saturi. L'effetto "Color Chrome", che riproduce colori vivaci mantenendo una elevata definizione tonale in tali soggetti, è ora completato con l'effetto "Color Chrome Blue", che applica ulteriore profondità e vivacità naturale ai toni del blu dell’immagine.

ha presentato la nuova, l'ultimo modello di punta per la gamma di fotocamere digitali mirrorless della Serie X.X-Pro3 si presenta con un guscio in titanio e un rivestimento Duratect su due modelli, conferendole eleganza e maggiore durata. È dotata dell'esclusivo, con risoluzione e luminosità aumentate, per una migliore esperienza di scatto attraverso il mirino, e della nuova Simulazione Pellicola "CLASSIC Neg" che amplia la scelta tra le tonalità colore delle immagini.