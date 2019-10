Xiaomi: acquistando un Mi MIX 3 5G, in regalo un Mi Electric Scooter

Xiaomi

lancia un’esclusiva promozione: apartire dal 26 ottobre, coloro che acquisteranno, uno dei primi smartphone con connettività 5G a uso commerciale, riceveranno in omaggio, lo scooter elettrico che porta il viaggio ad un altro livello.E’ possibile aderire all’offerta in esclusiva consemplicemente sottoscrivendo un piano tariffario che prevede l’acquisto di Mi MIX 3 5G in 30 rate mensili a partire da 11,99€, con un contributo iniziale di 109,99€. La promozione è valida, fino a esaurimento scorte, presso tutti i Vodafone Store di- le prime città a permettere agli utenti di navigare in 5G – con possibilità di vendita estesa a tutto il territorio nazionale.è dotato di piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855 e dal modem 5G Qualcomm Snapdragon X50 con ricetrasmettitore integrato e soluzione RF front-end. Equipaggiato di doppia fotocamera AI da 12MP di Mi MIX 3, presenta un meccanismo brevettato a scorrimento magnetico che ne caratterizza il design, oltre ad offrire una grande esperienza tattile e un'ampia gamma di personalizzazioni.invece è dotato di una batteria a lunga durata che offre fino a 30 km di autonomia con una sola carica, è incredibilmente facile da maneggiare: pesa solo 12,5kg, dispone di un doppio sistema frenante e si ripiega in 3 secondi. Tramite app, gli utenti possono inoltre utilizzare il proprio telefono come sistema di Cruise control, ricevendo informazioni su velocità, batteria residua e aggiornamenti Firmware, assicurando sempre la miglior esperienza di guida possibile.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita