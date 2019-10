Gigaset lancia il GL590, innovazione e tradizione

Il design a conchiglia nasce nel 1997. L’ispirazione per il suo design è venuta dal comunicatore di Star Trek che ha aperto la strada al primo cellulare a conchiglia nel mondo.Un design rimasto di grande popolarità fino agli inizi del 2000, apparendo in molti film di Hollywood di quel periodo, come 8 millimetri con Nicolas Cage.Oggi il design a conchiglia rinasce grazie a Gigaset e al suo nuovo modelloIl display da 2,8 pollici (7,3 cm di diagonale) del nuovo dispositivo è a colori in formato QVGA, 240px x 320px, ad alto contrasto. I tasti di selezione sono ad isola, molto grandi e chiaramente definiti. La dimensione extra-large e la separazione uno dall’altro ne facilitano l'utilizzo. Lamigliora la leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione.Il volume della suoneria e delle chiamate può essere impostato su "molto alto", garantendo agli utenti di sentire molto bene quando il telefono squilla e comprendere perfettamente e senza alcuna interferenza le conversazioni. Gigaset GL590 vanta anche una perfetta compatibilità con gli apparecchi acustici.Esattamente come un telefono cordless, Gigaset GSM GL590 è veloce e facile da caricare. Gigaset infatti ha scelto di non utilizzare la modalità di ricarica attraverso il cavo collegato alla porta micro USB, in uso in molti apparecchi simili, perché poco maneggevole. Si è optato per una ricarica più praticaGSM GL590 non ha bisogno di essere ricaricato molto spesso, la batteria offre infatti tempi di conversazioneIl telefono è dotato una, della funzione sveglia, della calcolatrice, un’utile torcia, di vibrazione alla chiamata, Calendario, registratore e della tecnologia Bluetooth.La memoria interna, sufficienti per innumerevoli ore di ascolto di musica o audiolibri.Il cellulare GL590, monta dunque un doppio slot per due SIM card diverse.Molto interessante anche la funzione della tastiera parlante,Nel caso non sia possibile raggiungere il primo numero, GL590 comporrà in automatico il successivo. Ai 5 numeri predefiniti viene anche inviato un messaggio di testo di emergenza.Sul retro del cellulare, ovvero sulla parte anteriore a cellulare chiuso, è posizionatoPremendolo ci si garantisce una rapida assistenza in caso di emergenza ed è quindi un elemento cruciale di sicurezza per una persona più in là con gli anni.La funzione SOS permette di chiedere aiuto velocemente fino a 5 numeri preimpostati in caso di emergenza. È sufficiente premere il pulsante e la funzione si attiverà in automatico chiamando il primo numero. Nel caso non sia possibile raggiungere il primo numero, GL590. Ai 5 numeri predefiniti viene anche inviato un messaggio di testo di emergenza.Il nuovo cellulare GSM Gigaset GL590 è disponibile sullo shop on line dell’azienda e presso i migliori rivenditoriSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita