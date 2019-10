Cooler Master lancia il MasterCase SL600M Black Edition

La famigliaè da alcuni anni uno dei punti di riferimento nella fascia alta dei case per PC,un anno fa ha segnato l'inizio della serie SL "Sleek", che ha guidato la casa taiwanese verso nuovi orizzonti, dove il design professionale ha incontrato le prestazioni gaming, rendendo di conseguenza meno netta la linea di confine tra lavoro e divertimento. Oraha annunciato il lancio ufficiale delRealizzata quasi interamente in alluminio anodizzato nero, con l'aggiunta di acciaio ed una paratia in vetro temperato, la Black Edition sostituisce l'aspetto professionale dell'originale con un outfit più sinistro e stealth.mantiene un design estremamente raffinato e racchiude al suo interno il compromesso ideale tra prestazioni e silenziosità: è il centro di ogni spazio di lavoro, con la capacità di ospitare anche una configurazione gaming.Spesso i case gaming sembrano fuori luogo quando vengono installati in un ambiente professionale;rappresenta l’eccezione, poichè mantiene intatta sia la professionalità sia le prestazioni: è dunque un case concepito con in mente un giusto mix tra elevate prestazioni termiche e operatività silenziosa.La serie MasterCase SL600M si differenzia dagli altri case di Cooler Master principalmente per il tipo di approccio adottato. Lo schema prescelto, infatti, è stato studiato sfruttando il principio della pressione d'aria positiva, nella quale una massa d'aria calda tende naturalmente a convergere verso l'alto.Nel MasterCase SL600M l'effetto camino viene favorito dalla presenza di due ventole da 200mm, posizionate sul fondo del case, che spingono l'aria verso l'alto dove vi è una griglia con copertura removibile.Vediamo nel dettaglio le atre caratteristiche:presenta una verniciatura a polvere a base di resine sintetiche nero-jet applicata a pannelli in alluminio premium. La polvere aderisce per, successivamente il case viene passato in un forno dove, a causa della temperatura, la vernice prima fonde e poi polimerizza.– Grazie alle ventole da 200mm che aspirano l'aria dal fondo, l'aria calda si sposta verticalmente all’interno del case ed esce dalla parte superiore in una direzione naturale, garantendo così prestazioni termiche decisamente efficienti.- Il design dei pannelli impedisce al rumore di fuoriuscire verso colui che utilizza il PC. Le due ventole da 200mm spostano volumi d’aria maggiori a regimi inferiori rispetto alle ventole più piccole e possono operare anche in modo più silenzioso controllando manualmente il cursore della velocità della ventola presente sul pannello I / O.- Le sezioni superiori e anteriori del telaio sono rivestite in alluminio anodizzato di prima qualità con finitura liscia sabbiata.- La finestra di montaggio PCI può essere ruotata di 90 gradi. Ciò consente l'esclusiva capacità di montare la, o le, schede grafiche, in verticale o con più spazio rispetto al pannello laterale in vetro.- SL600M incorpora staffe versatili che possono montare un SSD, un HDD, una pompa oppure un serbatoio per il liquido di raffreddamento. Queste staffe possono essere collocate in più posizioni all'interno del case, compreso il posizionamento dietro al pannello frontale e sulla staffa inferiore del radiatore.: un sensore di prossimità attiva l'illuminazione USB per un facile accesso anche al buio. Il pannello rimarrà temporaneamente acceso prima di spegnersi automaticamente. Inoltre, il pannello I / O dispone di una porta Type-C USB 3.1 (Gen 2), quattro porte USB aggiuntive, un cursore della velocità della ventola PWM, un jack per cuffie (audio + microfono) e un jack per microfono dedicato. Il jack dell'auricolare supporta cuffie che utilizzano una spina singola per i segnali di microfono e cuffie.sarà disponibile presso la rete ufficiale di distributori, rivenditori e shop online italiani di Cooler Master a partire dal mese di Gennaio 2020 ad un prezzo al pubblico consigliato pari a 239 € IVA inclusa.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita