Reply Totem apre la sua nuova Gaming House nel cuore di Torino

Il team esports Reply Totem ha annunciato l’apertura della sua nuova Gaming House situata nel centro di Torino: un hub moderno e multifunzionale in cui ospitare i player, incentivare la creazione di contenuti di qualità e offrire momenti di formazione, team building e innovazione.

Questa nuova struttura rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione di Reply Totem come realtà di riferimento nel panorama esports italiano ed europeo, grazie anche al sostegno di Reply, title sponsor, che da cinque anni affianca il team esports condividendo una visione orientata al futuro, all’eccellenza e all’innovazione. Insieme a Reply Totem, anche ASUS ROG (Republic of Gamers) e WD_BLACK, partner tecnologici strategici, che forniscono infrastrutture hardware di ultima generazione per garantire ai talenti di Reply Totem le massime prestazioni sia nei training che nelle competizioni.

Con postazioni professionali per il gaming, un’area streaming, spazi per la produzione di contenuti digitali, zone relax e ambienti dedicati alla formazione e al confronto tra i player, sarà il nuovo centro operativo delle attività esports e media di Reply Totem.

“La Gaming House di Torino rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia di crescita. È il punto di incontro tra talento, tecnologia e passione, e uno strumento per rafforzare il posizionamento di Reply Totem nel mondo esports, sia a livello nazionale che internazionale.” — Fabio Cucciari, CEO di Reply Totem

