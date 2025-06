Samsung: partnership con EA e Xbox per portare EA SPORTS FC 25 su Samsung Gaming Hub

Samsung Electronics ha annunciato una partnership con Electronic Arts (EA) e Xbox per portare l’azione di EA SPORTS FC 25 su Samsung Gaming Hub. I possessori di TV e monitor Samsung compatibili possono ora giocare a EA SPORTS FC 25 tramite l’app Xbox e il servizio Xbox Cloud Gaming (Beta), direttamente dai loro dispositivi. Per iniziare, basta un controller compatibile e un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, che include anche EA Play.

In occasione del lancio, i nuovi iscritti a Xbox Game Pass possono ricevere due mesi gratuiti di abbonamento a Game Pass Ultimate. L’offerta è disponibile per chi acquista un nuovo modello idoneo in promozione dal 23 giugno 2025 al 13 luglio 2025 e si registra sul sito https://members.samsung.it/promozioni/tvemonitorregalanoxboxvoucher entro il 27 luglio 2025.

EA SPORTS FC 25 offre ai giocatori nuovi modi per portare il proprio club alla vittoria: dalla modalità 5v5 Rush insieme gli amici alla gestione tattica della squadra, grazie a FC IQ che offre un controllo strategico senza precedenti. Il gioco garantisce inoltre un livello di realismo impareggiabile, con le più importanti competizioni, squadre e star del calcio mondiale. FC 25 include oltre 19.000 atleti, più di 700 squadre, 120 stadi e 30 campionati da tutto il mondo.

Lanciato nel 2022, Samsung Gaming Hub ha ridefinito l’intrattenimento domestico, permettendo l’accesso a migliaia di giochi direttamente su TV e monitor Samsung. Tra i dispositivi supportati rientrano anche i modelli della line-up 2025 Audio e Video – tra cui Samsung Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED, QLED, The Frame e The Frame Pro – tutti dotati di Samsung Vision AI, che ottimizza immagini e audio grazie all’intelligenza artificiale, oltre a nuove funzioni personalizzate che avvicinano gli utenti ai contenuti che amano: film, serie e giochi.

