Huawei avvia la sperimentazione del Wi-Fi 6

In occasione del Wireless Global Congress (WGC) organizzato dalla Wireless Broadband Alliance (WBA), Huawei ha annunciato la sperimentazione del Wi-Fi 6 che avrà luogo presso la Mondragon University, in Spagna. Il progetto pilota, supportato da WBA, richiederà una serie di test di verifica con l'obiettivo di esplorare casi d'uso innovativi del Wi-Fi 6, coinvolgendo attivamente gli studenti e migliorando al contempo metodi e risultati di apprendimento.

Il progetto pilota aprirà la strada a metodi di educazione immersiva come la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR) che stanno già profondamente cambiando il modo in cui insegnanti e studenti interagiscono in aula.

Allo stesso modo, si prevede che il processo di sperimentazione del Wi-Fi 6 avrà un impatto anche sulle trasmissioni in diretta online e sull'istruzione da remoto, modalità che stanno favorendo il passaggio da un'istruzione collettiva a una sempre più individuale e pertanto personalizzabile.





Attraverso il progetto pilota Wi-Fi 6, Huawei collaborerà con la WBA per garantire che le reti Wi-Fi si adattino sempre più alle esigenze di insegnanti e studenti in un contesto di istruzione superiore caratterizzato da requisiti di accesso ad alta densità e modalità di insegnamento sempre più diversificate.

Con il Wi-Fi 6, la capacità di college e università di sviluppare talenti non sarà più limitata da fattori di rete come la larghezza di banda e la latenza, offrendo così un'esperienza di insegnamento diversificata e personalizzata, sempre a portata di mano degli studenti.

