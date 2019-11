Canon imageFORMULA DR-S150: connettività e prestazioni ad un nuovo livello

ha presentatoun nuovo scanner documentale desktop, veloce e compatto, che può essere utilizzato ovunque in ufficio, con o senza PC.Il dispositivo offre un design compatto e, grazie all'ampio touchscreen LCD a colori, permette di eseguire scansioni in modo rapido. E' fondamentale poter contare su soluzioni affidabili, che si tratti di forniture di materiali, servizi o dispositivi hardware. Ecco perché Canon continua a sviluppare il suo rinomato meccanismo di gestione della carta, realizzato con tutte le innovazioni tecnologiche necessarie per affrontare carichi di lavoro particolarmente impegnativi. L', fino a 60 pagine, e di acquisire un'ampia gamma di supporti, inclusi carta sottile, documenti di identità in plastica e persino passaporti, fino ad uno spessore di 4 mm.imageFORMULA DR-S150 ottimizza i processi di acquisizione documentale: gran parte del lavoro può infatti essere eseguita direttamente dallo scanner, in modo autonomo. Grazie alla possibilità di salvare i lavori di scansione, i documenti vengono acquisiti semplicemente premendo un tasto, il tutto in modo accurato e con un'elevata qualità d'immagine, e le scansioni vengono poi archiviate nella cartella di destinazione prescelta.imageFORMULA DR-S150 supporta anche l'invio di documenti direttamente alla destinazione, senza la necessità di una connessione con il PC. Il processore d'immagine DR offre scansioni di elevata qualità e velocità,. Tutto ciò permette di ottimizzare i tempi, ottenere rapidamente le informazioni desiderate ed assicurare la massima efficienza sul luogo di lavoro.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita