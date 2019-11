Xiaomi Mi Note 10: il primo smartphone dotato di penta camera da 108MP

ha annunciato il ritorno della serie Mi Note svelando, il dispositivo premium flagship che fa da apripista di una nuova era della fotografia.Xiaomi Mi Note 10: un grandangolo da 108MP, un teleobiettivo da 5MP e uno da 12MP, un ultra grandangolo da 20MP e un obiettivo macro, ottenendo una configurazione ideale per l’utilizzo di zoom continuo da 0,6x a 50x, senza compromettere la qualità dell'immagine. La fotocamera principale da 108MP porta la fotografia mobile a un livello successivo, segnando un primato assoluto nel settore. Con il sensore Samsung ISOCELL Bright HMX 108MP, Mi Note 10 offre la più alta risoluzione di qualsiasi altro smartphone sul mercato - 12032 x 9024.Per la prima volta in assoluto, la fotocamera da 108MP. Il dispositivo offre un sensore di immagine di grandi dimensioni da 1/1,33" che supporta il pixel binning 4-in-1 per catturare maggiori dettagli in condizioni di scarsa luminosità, mentre l'OIS su 4 assi garantisce una nitidezza senza pari. Gli appassionati di fotografia, sempre alla ricerca di ritratti dall'aspetto più naturale possibile, saranno entusiasti del teleobiettivo da 12MP 2x di Mi Note 10 con lunghezza focale di 50mm, una delle più utilizzate dai ritrattisti professionisti. In condizioni di scarsa illuminazione, la grande dimensione del pixel da 1,4μm e la doppia messa a fuoco automatica PD consente ritratti più nitidi e luminosi. Il teleobiettivo da 5MP 5x assicura lo zoom ibrido 10x e digitale 50x, completando così la straordinaria gamma di zoom. Inoltre, l'obiettivo è dotato di OIS e di un'apertura f/2.0 per immagini migliori in ambienti con illuminazione non ottimale.Con i suoi 117 gradi di campo visivo, l’obiettivo ultragrandangolare da 20MP, riuscendo ad includere tutte le persone nell’inquadratura, mentre l'obiettivo macro offre la messa a fuoco automatica per le immagini ravvicinate. La configurazione della fotocamera posteriore di Mi Note 10 supporta la nuova modalità notturna 2.0 che consente di catturare una luce maggiore e di combinare più scatti della stessa scena per una maggiore versatilità. Appassionati di concerti e fotografi notturni saranno entusiasti della riduzione dei disturbi multi-frame RAW.Mi Note 10 offre anche laper un'esperienza video fluida e costante, insieme a 960 fotogrammi al secondo per video macro al rallentatore e video in 4K con obiettivo ultra angolare. E’ inoltre possibile sfruttare la modalità Vlog per creare facilmente video coinvolgenti, grazie a sette diversi effetti cinematografici.Oltre alla potente configurazione della penta camera posteriore, Mi Note 10 dispone anche di, che offre modalità bellezza AI, modalità ritratto selfie AI, rilevamento scena AI, sblocco con riconoscimento facciale AI, modalità panorama selfie e la funzione palm shutter per selfie sorprendenti. Mi Note 10, disponibile in tre colorazioni – Midnight black, Aurora Green e Glacier White, è dotato di un display AMOLED 3D curvo da 6,47" che offre cornici decisamente sottili per un'esperienza totalmente immersivaIl retro di Mi Note 10 è realizzato in vetro 3D con effetto curvo che garantisce una migliore impugnatura. Sia la parte anteriore che posteriore sono realizzate in vetro Corning Gorilla Glass 5, assicurando una migliore resistenza ai graffi per un uso quotidiano più duraturo.Mi Note 10che supporta la ricarica rapida fino a 30W e garantisce prestazioni di oltre due giorni. Dotato di processore Qualcomm Snapdragon 730G con tecnologia di processo a 8 nm, il dispositivo garantisce un funzionamento fluido e performance ottimali.Mi Note 10 presenta inoltrche introduce un design completamente nuovo e una serie di innovative funzioni volte a migliorare l'efficienza del lavoro e semplificare la vita. Rimuovendo gli elementi di interfaccia superflui e restituendo un impatto visivo d’effetto, MIUI 11 mette al centro i contenuti. Utilizzando in modo efficiente le funzionalità dello schermo AMOLED, MIUI 11 rende l’Always-on Display uno strumento di personalizzazione perfetto. In aggiunta, MIUI 11 introduce anche il nuovo sistema di effetti sonori dinamici che ricordano i suoni ambientali della natura che ha vinto il Red Dot design award, premio di design conferito per la prima volta alla categoria software per smartphone.Mi Note 10 da 6GB + 128GB sarà disponibile In Italiaal prezzo disu mi.com, i Mi Store autorizzati, nei punti vendita degli operatori telefonici Vodafone, TIM, Wind Tre e presso le principali catene di distribuzione. Inoltre, dall’11 al 14 novembre, fino a esaurimento scorte, sarà possibile preordinare Mi Note 10 al medesimo prezzo, ma con la possibilità di ricevere un coupon del valore di €50 da utilizzare dal 15 novembre al 15 dicembre presso qualsiasi Mi Store.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita