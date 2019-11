Shuttle presenta i nuovi PC senza ventola da 1,3 litri su base Whiskey Lake

La serie di modelli XPC slim riceve rinforzi: con la serie DS10 Shuttle presenta ben quattro Barebone sottili senza ventola con un robusto case in acciaio e numerose possibilità di collegamento.

Come successori della serie DS77 i modelli DS10U, DS10U3, DS10U5 e DS10U7 fanno ora il loro ingresso nella famiglia dei prodotti da 1,3 litri.

DS10U : Celeron 4205U (2 MB Cache, 1.80 GHz, 2 Core, 2 Thread), Intel UHD Graphics 610, 4× USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)

: Celeron 4205U (2 MB Cache, 1.80 GHz, 2 Core, 2 Thread), Intel UHD Graphics 610, 4× USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) DS10U3 : Core i3-8145U (4 MB Cache, fino a 3.90 GHz, 2 Core, 4 Thread), Intel UHD Graphics 620, 4× USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)

: Core i3-8145U (4 MB Cache, fino a 3.90 GHz, 2 Core, 4 Thread), Intel UHD Graphics 620, 4× USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) DS10U5 : Core i5-8265U (6 MB Cache, fino a 3.90 GHz, 4 Core, 8 Thread), Intel UHD Graphics 620, 4× USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)

: Core i5-8265U (6 MB Cache, fino a 3.90 GHz, 4 Core, 8 Thread), Intel UHD Graphics 620, 4× USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) DS10U7 : Core i7-8565U (8 MB Cache, fino a 4.60 GHz, 4 Core, 8 Thread), Intel UHD Graphics 620, 4× USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)

Tutti i modelli DS10 sono senza ventola e non emettono praticamente rumore. Al contempo richiedono una manutenzione minima, poiché grazie al raffreddamento passivo entra meno polvere all'interno del case. La serie DS10 è dunque adatta anche per il funzionamento continuo 24/7 in condizioni ambientali sfavorevoli.

Il robusto case in acciaio di 20 × 16,5 × 3,95 cm (lungh. x largh. x alt.) offre spazio per un'unità da 2,5 pollici sotto forma di disco fisso o SSD nonché per due slot SO-DIMM, in grado di supportare fino a a 32 GB di memoria DDR4. Uno slot M.2-2280 permette di alloggiare veloci unità NVMe. Il secondo M.2 è dotato di un modulo WLAN/Bluetooth che utilizza due antenne esterne per l'invio e la ricezione.

Un collegamento HDMI 2.0a e un collegamento DisplayPort 1.2 consentono la riproduzione fluida di contenuti 4K Ultra-HD con 60 immagini al secondo ed è disponibile anche un collegamento analogico VGA. Rispetto alla serie DS77 i due collegamenti audio si trovano ora sul pannello frontale. Le porte COM sono state trasferite sul retro e hanno lasciato spazio a due porte USB aggiuntive. A partire dal DS10U3 sono disponibili ben quattro collegamenti con USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s). 2× Intel Gigabit Ethernet, lettore schede, audio nonché un collegamento per un Power Button esterno, che consente di avviare il dispositivo da remoto (ad es. in caso di installazione fissa in posizione difficilmente raggiungibile), completano la dotazione.

La posizione operativa è altrettanto flessibile; ad es. tutti i modelli possono essere installati in verticale grazie alla base fornita in dotazione o montati su superfici e monitor adatti grazie al supporto VESA anch'esso compreso nella dotazione.

Gli accessori opzionali comprendono il cavo di collegamento per il Power Button esterno (CXP01), un telaio da 19" per il montaggio su rack su due HE/2U (PRM01), un kit adattatore LTE per slot da 2,5" (WWN03) nonché un adattatore per porta COM (PCP21) che sostituisce il collegamento VGA sulla seconda porta COM.

Il prezzo consigliato da Shuttle per il DS10U è di 292 euro, per il DS10U3 è di 547 euro, per il DS10U5 è di 678 euro e per il DS10U7 è di 869 euro (IVA al 22% incl.). Tutti i modelli qui rappresentati sono disponibili da subito in commercio.

