Huawei: il 5G arriverà prima del previsto

Guo ha inoltre descritto i programmi che Huawei ha realizzato per supportare gli sviluppatori desiderosi di sfruttare le opportunità offerte dal 5G + X. L'azienda ha lanciato due iniziative: il Huawei Developer Program 2.0 e il programma "Shining-Star". Huawei investirà 1,5 miliardi di dollari nel Programma per sviluppatori Huawei 2.0 al fine di estenderlo fino a includere 5 milioni di sviluppatori e investirà 1 miliardo di dollari nel Programma Shining-Star per attirare una gamma più ampia di app di alta qualità nell'ecosistema degli Huawei Mobile Services (HMS). L'ecosistema HMS stimola gli sviluppatori a combinare e innovare le loro app e a utilizzarle in scenari eterogenei.

Nel suo intervento di apertura del Web Summit 2019 di Lisbona,, ha incoraggiato la comunità globale di sviluppatori a sfruttare le preziose opportunità offerte dal 5G in combinazione con altre tecnologie.Nel suo discorso dal titolo, ha illustrato come, in combinazione con tecnologie quali AI, big data, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR), il 5G + X potrebbe generare una nuova ondata di crescita molto simile a quella prodotta dalla scoperta dell'elettricità nel XX secolo. Tuttavia, Guo Ping ha sottolineato che sono le applicazioni e i software a generare un vero valore, come dimostrato dall'era di Internet, in cui gli sviluppatori di app in genere ottengono maggiori profitti che aumentano più rapidamente.Le nuove esperienze fornite dal 5G sono state accolte calorosamente dai consumatori e si prevede che oltre 60 reti commerciali 5G saranno operative entro la fine dell'anno. In Corea del Sud,. Quando il 4G è stato lanciato, ci sono voluti 150 giorni per raggiungere lo stesso numero di utenti. L'arrivo del 5G è anche un vantaggio per gli operatori poiché l'utente medio del 5G consuma tre volte più dati di un utente 4G."Con alta velocità, latenza bassissima e connessioni massicce il 5G può garantire un'esperienza superiore per l'Internet of Things. In futuro il 5G creerà innumerevoli opportunità per gli imprenditori", ha affermato Guo.Guo ha utilizzato diversi esempi per dimostrare come la combinazione del 5G con altre tecnologie comQuesti esempi hanno riguardato il modo in cui il 5G consente la collaborazione musicale remota in tempo reale a 8K, come il 5G + AR + AI può migliorare la sicurezza dei lavoratori di una raffineria di petrolio e aumentare l'efficienza operativa e di manutenzione e come l'IA può aiutare a fare diagnosi mediche in tempo reale. Guo ha sottolineato che ciò che genera vero valore sono le applicazioni e il software e che i maggiori vincitori in questo mercato, che vale migliaia di miliardi di dollari, saranno i partner di Huawei.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita