Xiaomi sbarca nel mercato dei televisori con la serie Mi TV 4

Xiaomi









entra ufficilamente nel mercato dei televisori presentando la seriedisponibile in 3 versioni - Mi TV 4S 55", Mi TV 4S 43" e Mi TV 4A 32".Con un hardware potente, un’interfaccia facile da usare, insieme all’introduzione di una vasta libreria di contenuti multimediali, la nuova serie agiscee eleva lo standard del settore dei televisori.Alimentato da, gli utenti saranno in grado di installare le applicazioni da Google Play Store e utilizzare pienamente funzioni come Google Chromecast e Google Assistant.Con, integrato con un pulsante Google Assistant dedicato, i dispositivi compatibili con la smart home possono essere controllati a distanza utilizzando comandi vocali.In, Mi TV 4A 32" sarà disponibile al prezzo di, Mi TV 4S 43" al prezzo di, e Mi TV 4S 55" al prezzo di. La serie Mi TV 4Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita