LG: nuovo led display da 130” per sale riunioni e video conferenze

Le moderne aziende collaborano sempre più frequentemente con partner di diversi Paesi e sempre più spesso vengono organizzati meeting in cui non tutti i partecipanti si trovano. In questi casi, l'efficienza e la semplicità di gestione delle soluzioni tecnologiche si rivelano aspetti fondamentali per la riuscita di un meeting.Per soddisfare questa esigenza, LG mette a disposizione del mercato business soluzioni innovative in grado di facilitare la collaborazione a distanza. Iinfatti, sono stati pensati specificatamente per, e si distinguono per l'elevata qualità delle immagini e la semplicità di utilizzo. Questi display, dotati di una risoluzione 1920x1080 e con une unasoddisfano le moderne esigenze di conference room di medie e grandi dimensioni. Ilda 162W con capacità di 4,5W in 36 punti separati consente agli utenti di comunicare e condividere immagini senza bisogno di prevedere altoparlanti esterni.Grazie alla compatibilità con il(High Dynamic Range), queste soluzioni garantiscono la riproduzione di immagini con una profondità ed effetti tridimensionali estremamente realistiche. La restituzione conforme e uniforme del colore da angoli di visione sempre più ampi e senza distorsioni consente ai partecipanti di interagire con i contenuti anche in ambienti grandi e affollati. Questi display, non sono solo dotati di funzionalità estremamente avanzate, ma sono anche semplici da utilizzare.Grazie alla compatibilità con, una soluzione software completa per la gestione integrata dei contenuti, è possibile di creare e condividere i contenuti in modo semplice e ottenere, inoltre, un notevole risparmio di tempo e la possibilità di operare in modo più efficace ovunque ci si trovi.Naturalmente, queste funzionalità dipendono anche dall'installazione e dalla piattaforma utilizzata dagli altri partner ed è proprio per questo motivo che LG ha progettato la serie LAAF in modo che fosse compatibile con la maggior parte dei sistemi AV. Questi display sono, inoltre, certificatiper un'integrazione perfetta e un controllo automatico che li rende ideali per l'utilizzo nelle sale riunioni.