Ericsson, Swisscom e Qualcomm insieme per il 5G in Svizzera

Il 31 ottobre è stato compiuto in Svizzera, quando la prima chiamata 5G over-the-air Dynamic Spectrum Sharing (DSS) è stata portata a termine con successo daQuesto evento relativo al 5G segna un nuovo primato: è la prima volta in cui è stata realizzata una chiamata 5G over-the-air attraverso la condivisione dello spettro dinamicaA settembre, Ericsson e Qualcomm Technologies hanno concluso la prima chiamata 5G al mondo utilizzando lo spettro di condivisione Ericsson su una banda a bassa frequenza 3GPP Frequency Division Duplex (FDD).lo scorso aprile utilizzando la banda da 3.6 GHz e sta ora compiendo i passi successivi per il raggiungimento del proprio obiettivo di arrivare a garantire la copertura 5G per il 90% della popolazione entro la fine di quest'anno.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita