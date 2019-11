Ricerca Wiko: lo smartphone viene utilizzato più per scrivere che per parlare

In occasione del I love to write day, che si celebra il 15 novembre, Wiko, il brand franco-cinese di telefonia, ha deciso di coinvolgere la sua community di Instagram con un sondaggio per comprendere quanto la scrittura sia realmente cambiata negli ultimi tempi, anche a fronte dell’incremento della cosiddetta “smartphone-addiction”.



In un'epoca in cui emoticon, GIF, abbreviazioni e acronimi stanno prendendo il sopravvento sui social e in chat, è normale assistere a, con una crescente diversificazione tra l'utilizzo della parola su carta e quella in ambito digitale.Secondo il sondaggio lo smartphone sta perdendo la sua funzione originale di dispositivo utile per telefonare., mentredunque per scrivere, seppur in forma 2.0.Si fanno strada, inoltre, nuove modalità di comunicazione testuale:È quindi lecito attendersi un inaspettato declino di gruppi mamme della 3^D, gruppi regalo laurea, gruppi ex compagni di classe e gruppi partite di calcio a cinque che non avverranno mai? È vero, si fa fatica a stare al passo con tutte quelle faccine, meme e acronimi pop. Ma se in un tempo molto recente l'emoticon era la regina della chat nella trasmissione di pensieri e stati d'animo,Ti mando un vocale, di 10 minuti? Anche no. Nonostante l'aumento delle nuove modalità di comunicazione via smartphone, c'è chi ancora,, fermo al. Grazie quindi alla sua forma visuale, il messaggio di testo viene considerato ancora più immediato e comprensibile.Per quanto ormai la scrittura in chat sia cambiata repentinamente con la creazione di GIF, DM, messaggi vocali e acronimi, quando si tratta di scrivere l, rispetto ai LOL, BFF & co. così tanto amati all'estero.Infine, per scrivere lenello scontro "Caro Diario" vs Social, vince a sorpresa il primo con il 56% delle preferenze. Spazio quindi alla riservatezza, nel 2019 c'è ancora qualcuno che ama tenere per sé i pensieri più profondi.Nonostante comunicare con lo smartphone abbia cambiato il modo di scrivere, attenzione all'italiano, il flusso di novità e trend non riesce ad abbatterlo.. Dietro al ruolo di Internet come attore principale dei cambiamenti linguistici odierni si nasconde quindi una volontà di dare spazio alle parole e, restando pur sempre al passo coi tempi dettati dall'evoluzione del digitale.