Apple alza il sipario sul MacBook Pro da 16"

una nuova Magic Keyboard con un meccanismo a forbice riprogettato che offre 1 mm di escursione dei tasti e una sensazione di stabilità dei tasti, così come una cupola in gomma progettata da Apple che immagazzina più energia potenziale per una reattività superiore alla pressione.

Recependo i risultati di ricerche approfondite e di studi sugli utenti incentrati sui fattori umani e sul design dei tasti, il MacBook Pro da 16" offre una tastiera con un'esperienza di digitazione confortevole, soddisfacente e silenziosa.

La nuova Magic Keyboard dispone anche di un tasto fisico Esc e di una disposizione a "T" rovesciata per i tasti freccia, oltre a Touch Bar e Touch ID, per una tastiera che offre la migliore esperienza di digitazione mai vista su un notebook Mac.

Il MacBook Pro 16" è dotato poi dei più recenti processori a 6 e 8 core di nona generazione con velocità Turbo Boost fino a 5,0 GHz, che offrono prestazioni fino a 2,1 volte superiori a quelle del MacBook Pro 15” quad-core.

Le sue potenti CPU, combinate per la prima volta con una memoria fino a 64 GB, e il suo design termico più avanzato, consentiranno flussi di lavoro professionali che non sono mai stati possibili su un MacBook Pro prima d'ora.

Se confrontato con il MacBook Pro quad-core 15” più veloce: I produttori musicali possono riprodurre progetti multitraccia di grandi dimensioni utilizzando fino a 2.1 volte più plug-in Amp Designer in Logic Pro X.

Gli scienziati e i ricercatori possono condurre simulazioni dei sistemi dinamici con velocità di 2,1 volte superiori in MATLAB.

Gli sviluppatori che utilizzano Xcode possono compilare codice fino a 1,8 volte più velocemente.

I video editor che utilizzano DaVinci Resolve vedranno un rendering degli effetti fino a 1,8 volte più veloce durante il color grading.

I gamer potranno godere di un gameplay più fluido con prestazioni fino a 1,6 volte più veloci in giochi come Fortnite.

In Unity, gli sviluppatori potranno avere prestazioni di fly-through durante lo sviluppo del gioco 1,4 volte più veloci.

Inoltre il nuovo MacBook Pro raddoppia l'archiviazione SSD a 512GB e 1TB nelle configurazioni standard. E per la prima volta, MacBook Pro può essere configurato con un'incredibile capacità di archiviazione di 8TB, l'unità SSD più grande mai installata in un notebook.

Apple ha presentato il nuovissimo MacBook Pro da 16", caratterizzato da un brillante display Retina, dei più recenti processori a 8 core, fino a 64GB di RAM, grafica di nuova generazione con fino a 8GB di VRAM e un nuovo design termico avanzato. Il MacBook Pro 16" integra le GPU AMD Radeon Pro 5000M - la prima GPU mobile discreta da 7 nm per utenti pro. Con memoria video GDDR6 e un'opzione VRAM per la prima volta da 8 GB, gli utenti professionali saranno in grado di affrontare le attività che richiedono un uso intensivo di GPU più velocemente che mai. I clienti che scelgono la configurazione standard vedranno prestazioni grafiche 2,1 volte più veloci rispetto alla precedente configurazione standard. Coloro che optano per le opzioni grafiche di fascia alta vedranno prestazioni fino all'80% più veloci rispetto alla precedente configurazione high-end. Per alimentare tutta questa potenza, MacBook Pro integra una batteria da 100Wh - la più grande mai realizzata in un notebook Mac - che fornisce un'ora in più di autonomia fino a 11 ore di navigazione web wireless o di riproduzione video con l'app Apple TV.