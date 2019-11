I TV BRAVIA di Sony diventano compatibili con Amazon Alexa

XD70, XD75, XD80, SD80, XD85 e la serie ZD9 (Android TV del 2016);

XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94 e la serie A1 (Android TV del 2017);

XF75, XF80, XF83, XF85, XF87, XF90, AF8, AF9 e la serie ZF9 (Android TV del 2018);

XG80, XG81, XG83, XG85, XG87, XG90, AG8, AG9e la serie ZG9 (Android TV del 2019).

Sony ha da poco annunciato che i TV con piattaforma Android sono ora compatibili con i dispositivi Gli utenti avranno quindi la possibilità di chiedere ad Alexa di svolgere funzioni come accendere la TV, regolare il volume, utilizzare i controlli play/pause/stop/fast forward, cambiare canali e sorgenti di input. I controlli vocali sono un modo naturale per interagire con la tecnologia della casa e i possessori di e de di un TV 4k HDR con Android TV di Sony, potranno ora chiedere "Alexa, accendi la TV della sala" o "Alexa, abbassa il volume della TV in camera da letto". L'aggiornamento del firmware ha reso compatibili con Amazon Alexa