Tecnologia di consumo, Gfk: mercato italiano in contrazione nei primi nove mesi 2019

Dopo un primo semestre abbastanza stabile, nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2019Secondo le rilevazioni GfK realizzate con metodologia Retail Panel, le vendite nei punti vendita tradizionali decrescono delrispetto ai primi nove mesi del 2018, mentre, che arriva a rappresentare ildelle vendite a valore, nonostante l'alta stagionalità delle vendite su Internet debba ancora arrivare.Continua lache, pur continuando a essere il più importante per fatturato complessivo del mercato italiano dei Technical Consumer Goods (38,2% del valore,) fa segnare un terzo trimestre ancora negativo.Flette anche ilsettore, confermandosi comunque il secondo settore per importanza, con una quota pari al 19,1% del totale valore del mercato.Grazie soprattutto agli ottimi risultati del comparto Home Care, cresce ancora ilche arriva a rappresentare il 9,5% del totale mercato. A fine settembre si conferma positivo anche il trend delche guadagna importanza e arriva a pesare il 14,8% del mercato TCG.Ottima la performance del compartoche registra una crescita delnei primi nove mesi del 2019. La destagionalizzazione dei prodotti e una estate particolarmente lunga e calda hanno influenzato positivamente il risultato di questo segmento.L'ha registrato una flessione delrispetto allo stesso periodo del 2018. Questo comparto e quello dellarappresentano i due settori più negativi della Tecnologia di Consumo nei primi nove mesi dell'anno.Il canale distributivo più rilevante per fatturato sviluppato, gli(Grandi e Piccole superfici specializzate in Elettronica di Consumo), crescono delcosì come i Mass Merchandiser (+1,9%) che includono anche i Pure Player Specialist. I canali specialistici fanno registrare la performance più negativa (-10,4%) penalizzati soprattutto dagli specialisti in Telefonia.L'ultimo mese rilevato,, evidenzia un trend negativo del -per il mercato italiano della Tecnologia di Consumo, in attesa dell'ultimo trimestre dell'anno che è sempre il più importante per fatturato generato e che potrebbe cambiare il trend dell'intero anno 2019. Lo scorso anno, infatti, laha fatto registrare una crescita record delper il mercato italiano della Tecnologia di Consumo.