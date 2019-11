Qnap HS-453DX, il NAS da salotto elegante e versatile

La configurazione

Esperienza d'uso

è quello che potremmo definire un NAS da salotto. Esteticamente ricorda in tutto un player multimediale da collegare alla TV. Ha una linea sottile con base allargata. Proprio come un lettore Blu-ray, per intenderci. La colorazione alterna il bianco e un inserto verniciato color metallo. È quindi, che si integra con qualsiasi stile di arredamento. Le dimensioni complessive sono di 40,4 x 22 x 4,28 centimetri.Considerato il pubblico a cui si rivolge questo prodotto,. Per installarlo e configurarlo non occorre alcuna competenza tecnica. Il pannello frontale è fissato magneticamente alla base: basta tirare delicatamente per rimuoverlo. Nasconde due slitte, che si estraggonoÈ sufficiente spostare la levetta posta a lato di ciascuna e, contemporaneamente, tirare la maniglia verso l'esterno. Si possono installare sia dischi fissi tradizionali nei formati desktop e notebook, sia SSD SATA come nel modello di test.Chi avesse bisogno di molto spazio di storage, può anche installare. In questo caso è necessaria un po' più di manualità, perché bisogna svitare il fondo della base e rimuovere la parte superiore del rivestimento per accedere ai due connettori. Lo spazio totale di archiviazione può raggiungere un massimo di 28 TB.Per la connessione sono disponibili, sul retro e ben nascosti alla vista,(uno con lo standard 1.4b e l’altro 2.0), 4 porte USB standard e una USB di tipo C, e le prese jack per ingresso e uscita audio. Immancabili le porte Ethernet.ma chiaro: HS-453DX dev'essere collegato tramite cavo al router domestico (quindi non dev'essere posizionato troppo distante da esso) e tramite HDMI alla TV. La configurazione richiede un PC, da collegare a sua volta via cavo al router domestico. La confezione comprende entrambi i cavi Ethernet, oltre all’alimentatore e ad un cavo HDMI.Perè sufficiente premere l’interruttore che si trova al centro del pannello frontale, dietro alla copertura magnetica. Fortunatamente la rimozione è immediata e la calamita guida sempre l’aggancio nella posizione corretta. Lo stesso LED lampeggerà più volte durante l’installazione e gli aggiornamenti.Se qualche volta vi è capitato di avere a che fare con i software di configurazione dei NAS e avete un brutto ricordo, questa volta non c'è motivo di preoccupazione. Dopo avere installato l'app, HS-453DX viene rilevato automaticamente, se è necessario ci pensa il programma a proporre l'installazione di aggiornamenti (consigliati). Con lefunziona tutto bene, e per un’utenza domestica che necessita solo di un dispositivo per l’intrattenimento domestico è più che sufficiente. Consigliamo di lambiccarsi un po’ il cervello per predisporre una configurazione, che dà le prestazioni migliori A carico dell'utente ci sono due operazioni importanti da svolgere. La prima, fondamentale, è definire username e password per il. Dato che i dispositivi per l'Internet of Things sono nel mirino dei cyber criminali, è fortemente consigliata una password specifica e particolarmente difficile da "indovinare".La seconda operazione da fare è l'da vedere sul televisore. Si possono caricare foto, video, film con il semplice “drag&drop”, direttamente dal computer o da un'unità esterna. I tempi di caricamento variano a seconda della quantità e della dimensione dei file, e della velocità del supporto esterno. HS-453DX di per sé è veloce, dato che in virtù dell’SSD caching arriva a una velocità di picco diquando i due SSD sono configurati in RAID. Gli utenti più avanzati possono mettere mano alle molte opzioni di configurazione disponibili per affinare le funzioni.La dotazione include anche un, che è una comodità in più. Per non alzarsi dal divano quando si vuole riprodurre un film. Comanda l'app HD Player e ha quattro pulsanti programmabili. Nello store ufficiale sono disponibili(tutte quelle sviluppate per il sistema operativo QTS), che si possono scaricare, ad esempio, per fruire anche della radio.La qualità di riproduzione è di buon livello: grazie alla porta HDMI 2.0 si possono riprodurre video con risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo. Il processore Celeron J4105, affiancato da 4 o 8 GB di memoria RAM, consente anche di transcodificare video provenienti daquali Chromecast, Fire TV e Apple TV.Durante l'uso questo NAS è, se come noi avete installato unità SSD. Ovviamente usando dischi fissi meccanici, che emettono più rumore, non si beneficerà di questo plus. Se lo spazio a disposizione è sufficiente è anche un'ottima soluzione per archiviare file importanti e dati.Uno dei motivi per cui la maggior parte degli utenti di un NAS sceglie un dispositivo del genere, invece che un banale disco fisso esterno, è la possibilità didi foto e video, o di accedere ai documenti archiviati. In questo frangente l'HS-453DX si comporta esattamente come qualsiasi altro NAS, ossia funziona egregiamente. Interessante anche la possibilità di sfruttare l'accesso e la fruizione di contenuti, ad esempio la TV, un computer nelle camere da letto e uno smartphone.Concludendo, il Qnap HS-453DX è un ottimo NAS per uso domestico, che per motivi estetici ben si presta ad essere inserito, come ad esempio una sala riunioni. La semplicità d'uso è uno dei punti di forza e l'estetica lo rende particolarmente appetibile, insieme alla silenziosità. Per chi si aspetta un prodotto a buon mercato, l'unica nota dolente è il prezzo: al momento questo prodotto si trova in vendita online a una quotazione di 850 euro circa. Per un NAS è, e per un prodotto come questo è un investimento interessante.