Pirelli Cyber Tyre: uno pneumatico smart e connesso al 5G

Siamo ancora piuttosto lontani dal vedere flotte di veicoli autonomi lungo le nostre strade, Ma questo non vuol dire che le aziende del settore automotive non stiano progettando i componenti necessari. Ilè potenzialmente uno di questi e il suo funzionamento è stato dimostrato qualche giorno fa a Torino, sul tetto del Lingotto.Pirelli Cyber Tyre è uno pneumatico dotato di unche rileva vari parametri legati al suo stato di funzionamento. Ma soprattutto alle caratteristiche diche rileva in ogni momento, mentre la macchina procede sulla sua strada. In questo modo è in grado di valutare situazioni di potenziale pericolo, come ad esempio fenomeni didovuti alla presenza di molta acqua sulla strada.Le informazioni raccolte dal Pirelli Cyber Tyre possono essere trasmesse al veicolo e al suo guidatore. Il che trasforma il pneumatico "smart" in una componente di un sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) diPirelli però è andata oltre e - in collaborazione con Ericsson, Audi, Tim, Italdesign, KTH - ha sviluppato il prototipo di un sistema per cui le informazioni raccolte dal pneumatico sono poiattraverso la rete mobile 5G.L'idea è quella di sfruttare la bassa latenza delle connessioni 5G per, da un veicolo all'altro, una potenziale situazione critica appena incontrata. Queste stesse informazioni sono passate anche ai sistemi di, che possono poi diffonderle ad altri veicoli anche molto dopo che il primo, dotato del Pirelli Cyber Tyre, le ha rilevate.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita