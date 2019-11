Black Friday: utenti online sempre più vittime di minacce informatiche

56%

Ilè diventato il più atteso evento consumer dell’anno,. Ma se, inizialmente, i clienti preferivano acquistare nei negozi fisici per il Black Friday e comprare online per il, oggi molti acquirenti preferiscono fare i propri acquisti online. I dati del Black Friday Global hanno rivelato che l'anno scorso solo il 12% degli acquirenti ha acquistato esclusivamente nei negozi e questo ha spinto i retailer a offrire ai propri clienti app personalizzate e accesso anticipato ai saldi per acquistare direttamente e comodamente da casa. Di conseguenza, il trend si è progressivamente spostato verso lo shopping interamente online, con ildei consumatori che preferisce gli acquisti online a quelli in negozio e ildelle persone che acquista tramite smartphone durante il weekend del Black Friday. L’aumento degli acquisti online, combinato con l'allungamento del periodo di acquisto,Un nuovo studio di Kaspersky ha evidenziato l'aumento del pericolo per i consumatori durante questi giorni di shopping, in cui la probabilità di attacchi di phishing finanziario aumenta del 24% rispetto al valore medio del resto dell'anno. Nella speranza che la soglia di attenzione dei consumatori si abbassi durante la caccia agli affari online, gli hacker aumentano la propria attività e quasi un centinaio di siti di e-commerce e applicazioni mobile diventano il bersaglio di attività malevole.Secondo gli esperti di Kaspersky, nei primi tre trimestri del 2019,. Quest'anno, oltre ai malware banking già noti come Zeus, Betabot e Cridex Gozi, Kaspersky ha identificato anche due nuovi mobile bankers, Anubis e Gustuff. Gli hacker prendono di mira marchi di e-commerce per impossessarsi delle credenziali degli utenti come login, password, carte di credito, numeri di telefono e altro ancora. Gli aggressori sequestrano i dati delle vittime intercettando i dati immessi sui siti target, modificando il contenuto della pagina online e/o reindirizzando i visitatori verso le pagine di phishing. Questo implica la necessità disia dei retailer per aiutare a mantenere i loro clienti al sicuro."Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano e i consumatori devono rimanere in allerta. Di fatto, questa è la stagione di caccia per i criminali informatici, che sono alla ricerca di dati personali, numeri di carte di credito o credenziali bancarie delle proprie vittime inconsapevoli.Con le frodi finanziarie ai massimi storici, le persone devono essere rassicurate sul fatto che i loro dati e le informazioni personali sono al sicuro, altrimenti saranno meno inclini ad acquistare online. Anche le aziende hanno un ruolo da svolgere, iniziando da una ridefinizione della propria strategia di sicurezza informatica per garantire l'esistenza di un piano di sicurezza per l'intero ciclo di vita, che comprenda la formazione per i dipendenti, le migliori difese per proteggersi dagli attacchi e gli strumenti più affidabili per il rilevamento degli zero-day. I clienti, da parte loro, possono seguire alcuni semplici passi per evitare che il Black Friday si riveli il periodo più pericoloso dell'anno online",Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita