LG G8XTHINQ con dual screen arriva in Italia

rende disponibile anche in Italial'unico smartphone equipaggiato di serie con l'innovativoIl doppio display separabile permette letteralmente di raddoppiare le possibilità di utilizzo dello smartphone senza rinunciare alla praticità: la potenza di due schermi e la libertà di sceglierne uno solo.Il nuovo smartphone della serie G offre un modo completamente nuovo di interagire con un dispositivo mobile, diventando simbolo di: doppio display OLED simmetrico da 6.4" per usare due app simultaneamente, estendere la visione della schermata, giocare più comodamente e migliorare il proprio lavoro.Comodissimo per il multitasking, il doppio display, di guardare un video su YouTube mentre si controllano le notifiche su WhatsApp oppure di aprire l'app di shopping su uno schermo mentre si consultano le caratteristiche di prodotto sull'altro., invece, la visione diventa più ampia permettendo una più facile consultazione del web usando il browser Chrome di Google.Il Dual Screen è perfetto, infatti, trasforma il Dual Screen in un pad virtuale totalmente personalizzabile, con la possibilità di creare da zero un controller, disponendo i tasti nella maniera più congeniale. Addio dita sullo schermo che nascondono il prossimo nemico da sconfiggere: una vera e propria console a portata di mano per giocare anche in mobilità.Per chi invece è più attento alla produttività e vuole essere performante al massimo,rappresenta una vera e propria salvezza in mancanza di un laptop. Il display inferiore può essere usato come tastiera per poter scrivere con maggiore velocità e comodità anche mentre si è in movimento.Il Dual Screen può essere aperto come si preferiscee, una volta chiuso, il display esterno da 2.1" offre una visione completa di notifiche, ora, data, stato della batteria e altre informazioni.Quando il Dual screen non è più necessario, è sufficienteper portare con sé lo smartphone tradizionale, leggero e sottile.