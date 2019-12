Che lo

sia diventato a tutti gli effetti per un numero impressionante di persone (5,1 miliardi nel mondo, 48 milioni in Italia, 104 milioni di SIM) uno strumento irrinunciabile nella quotidianità è un dato di fatto. Ma è altrettanto vero che soltanto in tempi relativamente recenti gli utenti, anche quelli meno smaliziati, hanno cominciato ad intuire che

– volontariamente o a nostra insaputa – si configura come una

. Lo scandalo Cambridge Analytica, con i dati di 50 milioni di utenti di Facebook utilizzati a fini dell'ultima campagna elettorale statunitense, è stato senza dubbio un punto di non ritorno. Ma che possibilità ha l'utente, anche il meno esperto, di

?

Una soluzione arriva da

,

, e su Android da inizio 2020.

Ad idearla

, azienda trevigiana

che è partner sul tema della sicurezza di grandi gruppi bancari e assicurativi.

consentirà in maniera efficace, semplice e intuitiva – caratteristiche, queste ultime, che la distinguono dalle altre soluzioni disponibili sul mercato – di

degli utenti, normalmente raccolti ed inviati a player del settore ad insaputa dell'utente stesso, tutelando quindi la privacy, le abitudini e i dati qualitativi che profilano il consumatore e i suoi behaviour.

Ma quali sono i

? A seguire alcuni esempi tra i più comuni:

- Non è infrequente che l'oggetto di conversazioni, chat e scambi sul cellulare si materializzi immediatamente nella comparsa di

sulle bacheche dei nostri social e di Google Ads. Attraverso i filtri selettivi (preimpostati e creabili dall'utente), MobiWall evita che i dati confidenziali dell'Utente vengano trasmessi a sua insaputa e usati poi per scopi commerciali e di profilazione.

- Una

o scarsa velocità nella navigazione possono essere sintomo di un attacco alla sicurezza del mobile: MobiWall difende l'utente da pubblicità indesiderate e malware che intaccano il risparmio energetico, la fluidità della navigazione e la protezione delle risorse del sistema.

- Quante volte di ritorno da un viaggio intercontinentale ci accorgiamo di aver esaurito il credito o riceviamo fatture salate perché abbiamo dimenticato di disattivare il roaming sul nostro Smartphone o di abilitare delle opzioni per il

? MobiWall controlla il traffico dati, anche extra UE, per evitare brutte sorprese sul conto telefonico.

- Sempre a proposito di servizi che erodono il traffico telefonico, MobiWall blocca i contenuti dei siti maliziosi che

, a scopo di frode: l'app riesce a bloccare siti poco onesti che attraverso le loro pubblicità attivano dei servizi e degli abbonamenti indesiderati a solo scopo di frode.

- Le ricerche on line o le funzionalità delle app sono spesso rallentate dalla frequente e invasiva comparsa di pubblicità e gli adv sia nei siti web sia nelle applicazioni: MobiWall consente all'utente di bloccarli.

