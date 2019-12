Polizia e Fastweb: accordo per il contrasto dei crimini informatici

,

E' stato siglatoper la tutela delle reti e dei sistemi informativi della società identificate di interesse nazionale per le funzioni istituzionali di enti pubblici e privati operanti nei settori strategici per il Paese.La convenzione, firmata dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezzae da, Amministratore Delegato di Fastwebè finalizzata a sviluppare una collaborazione strutturata tra la Polizia di Stato e Fastwebper l'adozione di strategie sempre più efficaci in materia di prevenzione e contrasto al cybercrime.Tra le iniziative di collaborazione dell'accordo rientrano la condivisione costante e l'analisi delle informazioni per la prevenzione degli attacchi, lo scambio di segnalazioni relative a vulnerabilità e incidenticontro infrastrutture critiche nonché di rapporti finalizzati al monitoraggio e allo studio dell'evoluzione della criminalità informatica.La tutela di clienti e infrastrutture, che richiede l'intervento di tutti gli attori coinvolti nella sicurezza cibernetica, rende necessaria dunque una stringente condivisione informativa che si pone, oramai, quale strumento essenziale, sempre più insidiosa e pericolosa, e per intensificare le attività di prevenzione e di analisi dei rischi.Per la Polizia di Stato tale compito viene assicurato dalche da anni si occupa della tutela delle reti informatiche di realtà, sia pubbliche che private, di rilievo nazionale e di importanza strategica per il paese.Fastweb invece, oltre a mettere a disposizione un centro di competenza dedicato alla progettazione di soluzioni di IT Security, è dotata di undedicato esclusivamente alla gestione dei servizi di sicurezza per le amministrazioni pubbliche e le aziende, attivo 24 ore su 24 per respingere attacchi e prevenire minacce. Un polo di eccellenza nel quale confluiscono le competenze e le tecnologie più avanzate con l'obiettivo di fornire i più elevati livelli di protezione informatica alle migliaia di piattaforme e collegamenti telematici che Fastweb fornisce aistituzioni e aziende clienti.