Philips: arriva sul mercato il monitor 276C8

Philips lancia il nuovo Moda, un monitor LCD con USB-C.Costruito praticamente senza cornice, il suo aspetto Zero Bezel non è solo piacevole alla vista ma offre tutti i vantaggi di una visualizzazione e uno spazio di lavoro più ampi,Il monitor è anche incredibilmente sottile, appena 6.1mm di spessore e con uno stile contemporaneo che ben si adatta a qualsiasi ambiente lavorativo o abitativo. Il pannello sottile ed elegante del monito e la base geometrica si sono aggiudicati un RedDot Design Award 2018, insignito solo al meglio del design e del business.Il Philipspresenta una serie di tecnologie innovative che assicurano immagini straordinarie,, dai film alle applicazioni per l'ufficio e molto altro ancora. Ladà vita ad ogni immagine, mentre la tecnologia IPS LED Wide View migliora l'accuratezza di immagini e colori.Il monitor, che offre uno spettro di colori eccezionalmente ampio per un risultato più ricco e vivido. E per gli appassionati di giochi, questo monitor è dotato della tecnologia AMD FreeSync per tempi di risposta rapidissimi e un gameplay fluido e privo di interruzioni. Per permettere agli utenti di godersi il Philipssenza temere per la propria vista, il monitor offre anche diverse funzionalità progettate pensando al benessere degli utenti, come la modalità LowBlue e la tecnologia EasyRead.Per i professionisti del multi-tasking, il Philips 276C8 rappresenta un potente partner nel risparmiare tempo, essendo equipaggiato con caratteristiche innovative. La principale tra queste, che consente agli utenti di beneficiare del trasferimento di dati ad alta velocità USB 3.2, guardare video ad alta risoluzione e accendere e ricaricare computer portatili compatibili direttamente dal monitor, il tutto con un singolo cavo USB-C reversibile. Cosa potrebbe esserci di più semplice? Elegante, sottile e versatile, il Philips 276C8 sarà disponibile daal prezzo suggerito di