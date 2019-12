Nella settimana delil mercato italiano dellaha registrato un risultato a valore in linea con lo scorso anno (+0,1%). Il+31% rispetto al 2018, mentre i punti vendita tradizionali registrano un calo del -6,2%.Ilsembra aver condizionato le vendite dinella settimana del Black Friday 2019 (dal 25 novembre al 1° dicembre).Le rilevazioni effettuate da GfK sul* - mostrano un trend sostanzialmente invariatoper 17 delle categorie più importanti del mercato della Tecnologia di Consumo (tra cui TV, PC, Smartphone, Tablet, Frigoriferi, Lavatrici, Aspirapolvere, ecc). Per questo perimetro di prodotti è stato generato unQuesto risultato riflette un trend molto positivo delmentre le vendite neisono diminuite a valorerispetto alla settimana del Black Friday 2018.Rispetto agli scorsi anni, quest'anno molti Retailer hanno giocato d'anticipo e le promozioni sono iniziate ben prima del 29 novembre: questo ha portato ad un: la settimana dall'11 al 17 novembre è cresciuta dele la settimana dal 18 al 24 novembre è cresciuta delQuesto ha portato a un risultato positivo per l'interoLo scorso anno, il settore Tech & Durables era cresciuto del +42% nella settimana del Black Friday (19-25 novembre). Nonostante il trend stabile, quella del Black Friday 2019 è stata comunquein termini di fatturato generato per la Tecnologia di Consumo in Italia.Tra le categorie di prodotto che hanno registrato risultati di vendita particolarmente positivi nella settimana del Black Friday ci sonole, legli, lee i. Rispetto alla settimana del Black Friday 2018, il trend delle vendite è invece negativo per alcuni comparti importanti come lee gliPer tirare le somme del fenomeno "Black Friday" bisognerà comunque aspettare anche i dati del, che solitamente fa registrare vendite importanti per i prodotti Tech & Durables.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita