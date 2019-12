“

I clienti di tutto il mondo hanno acquistato più giocattoli che mai durante il Black Friday e il Cyber ​​Monday di quest’anno, messi insieme. Tra le decine di milioni di giocattoli acquistati in questo periodo, i bestseller includono LEGO Star Wars Castello di Darth Vader, Monopoly Edizione Disney Frozen 2 e giochi Hasbro tra cui Jenga, Indovina Chi e Candy Land Il Regno delle Dolci Avventure.

Il Cyber ​​Monday è stata la giornata di shopping di maggior successo per Amazon Fashion in tutto il mondo, con più prodotti acquistati che in qualsiasi altro singolo giorno nella storia dell’azienda. I bestseller includono Cappello Carhartt da uomo in acrilico e la felpa da uomo di Champion.

I clienti Amazon in tutto il mondo hanno ordinato più di 25 milioni di dispositivi profotti per la casa durante il Black Friday e il Cyber ​​Monday messi insieme.

I clienti di tutto il mondo hanno acquistato oltre 4 milioni di prodotti di bellezza durante questo Cyber ​​Monday rispetto allo scorso anno. Tra i prodotti più acquistati ci sono Soazzolino Elettrico Oral-B Genius Pro 900, confezione regali Oli Essenziali Lagunamoon e il Mascara di L'Oreal Paris Voluminous Makeup Lash Paradise.

Le categorie più vendute in tutto il mondo includono Giocattoli, casa, moda, salute e cura della persona.

I partner di vendita, principalmente piccole e medie imprese, hanno venduto più prodotti durante questo Cyber Monday che in qualsiasi altro periodo di 24 ore nella storia dell’azienda.

ha reso noto cheè stato ancora una volta la giornata di shopping di maggior successo nella storia dell'azienda, in base al numero di articoli ordinati a livello globale.I clienti di tutto il mondo hanno fatto acquisti a livelli record scegliendo tra un'ampia selezione e ordinando centinaia di milioni di prodotti a livello globale nel periodo. Gli articoli più venduti su Amazon a livello mondiale sono stati Echo Dot e Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa.Siamo concentrati sul rendere questo periodo di festività più conveniente che mai per i nostri clienti, soprattutto considerato quanto sarà breve quest'anno la stagione di shopping natalizioSiamo entusiasti del fatto che sempre più clienti continuino a visitare Amazon per trovare ciò di cui hanno bisogno e ciò che desiderano per le feste natalizie. Ringraziamo i nostri clienti e i dipendenti in tutto il mondo per aver reso questo weekend di shopping natalizio il migliore di sempre