Asus: ecco le schede video ROG Strix e Dual Radeon RX 5500 XT

ha reso disponibili, nei modelli ROG Strix e ASUS Dual Radeon RX 5500 XT. Queste nuove GPU aggiungono PCB, power design e raffreddamento custom all'ultimo chipset AMD, consentendo maggiori prestazioni rispetto al design di base.Le nuove schede video ASUS Radeon RX 5500 XT sono nate per garantire framerate costanti in risoluzione 1080p a tuttiLa scheda video Rpresenta una seria di caratteristiche per ottenere il massimo in gioco. I componenti sulla superficie del PCB sono saldati con precisione grazie alla tecnologia Auto-Extreme e due potenti ventole sfruttano il nuovo design Axial-tech, in grado di superare il nostro stesso sistema di ventole, leader del settore, dell’ultima generazione. Sono presenti inoltre diverse feature aggiuntive come la modalità 0 dB, la certificazione IP5X, un backplate protettivo e altro ancora. Ainvece offre un’esperienza di gioco su PC pura, unendo prestazioni e semplicità come nessun altro. Le ventole con design Axial-tech e con certificazione IP5X garantiscono pulizia e controllo della temperatura, mentre la tecnologia Auto-Extreme e il backplate protettivo assicurano un'affidabilità completa.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita