Sandisk lancia il nuovo WD BLACK SN8100 NVMe SSD

L'unità Sandisk WD_BLACK SN8100 NVMe SSD PCIe Gen 5.0 è stata progettata per i giocatori più tenaci che desiderano aggiungere la combinazione più avanzata di velocità e affidabilità al proprio sistema di gioco per ottenere le massime prestazioni e per i professionisti che necessitano di una soluzione di archiviazione per PC al top della gamma per i flussi di lavoro intensivi e le applicazioni AI.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 26/05/2025