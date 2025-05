Record storico per LG: 10 milioni di tv Oled venduti in Europa

Secondo la società internazionale di ricerche di mercato Omdia, LG ha superato le 10 milioni di unità vendute di TV OLED in Europa nel corso di aprile 2025. Dal lancio del primo TV OLED nel 2013, LG ha ampliato costantemente la propria quota, raggiungendo 2 milioni di unità vendute nel 2019, 4,9 milioni nel 2021, 8 milioni nel 2023 e 9,5 milioni nel 2024.

Solo nel primo trimestre del 2025, LG ha spedito circa 391.100 TV OLED in Europa, raggiungendo una quota di mercato del 56,4% e guidando alcuni dei mercati più strategici della regione tra cui Regno Unito, Germania e Francia; oggi, più di un televisore OLED su due venduto in Europa porta il logo LG.

In particolare, la serie C continua a essere la più venduta nel continente europeo grazie all’eccellente qualità di visione che è in grado di offrire.

Il cuore tecnologico della tecnologia OLED di LG è il processore con Intelligenza Artificiale (IA) della serie α, progettato per offrire una straordinaria qualità audio e video.

La gamma LG OLED evo AI 2025 utilizza il processore α11 Gen 2 con IA che introduce la tecnologia Brightness Booster Ultimate, in grado di offrire una luminosità fino a tre volte superiore rispetto a quella dei TV OLED tradizionali, per immagini più vivide e realistiche. Grazie ai neri perfetti, alla riproduzione accurata dei colori e alle certificazioni di UL Solutions, Intertek e TÜV Rheinland, questi TV assicurano una qualità delle immagini di alto livello in qualsiasi condizione ambientale.

Il processore consente inoltre di eseguire in modo intelligente e preciso l'upscaling dei contenuti e offre la funzione Dynamic Tone Mapping Pro per l’ottimizzazione della resa HDR10, ideale per i creator e gli appassionati. Inoltre, l’integrazione di nuove funzionalità di Intelligenza Artificiale, tra cui AI Search e AI Chatbot, offre un'esperienza utente personalizzata e fluida fin dall'accensione del TV.

