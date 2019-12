Tiscali Mobile, nuove offerte Smart 4G con velocità fino a 150 Mbps

Da oggi sono disponibili, ancora più competitive grazie alla velocità fino a 150 Mbps.L’offerta si compone di due piani per i clienti privati e uno per i clienti affari, tutti in offerta lancio a partire da 2,99 € al mese. Nessun costo di attivazione per i nuovi clienti che acquisteranno la SIM, mentre per i già clienti sarà applicatoPer tutte le offerte sarà disabilitata la funzionalità di “abbonamenti premium”: a nessun cliente Tiscali Mobile sarai mai addebitato un canone per servizi in abbonamento (giochi, ricette, suonerie, incontri, ecc.). Un modo per garantire maggiore sicurezza nell’utilizzo del proprio dispositivo mobile.Principali caratteristiche delle nuove offerte 4G Privati:Canone: 2,99 € / meseContributo SIM: 10 €Attivazione: gratis per i nuovi clienti, 11 € per i già clientiRicarica minima iniziale: 10 €• 60 minuti di traffico voce• 10 SMS• 1 GB di traffico dati in 4GCanone: 8,99 € / meseContributo SIM: 10€Attivazione: gratis per i nuovi clienti, 11 € per i già clientiRicarica minima iniziale: 10€• Minuti illimitati di traffico voce• 100 SMS• 30 GB di traffico dati in 4GCanone: 10,99 € / meseContributo SIM: 10€Attivazione: gratis per i nuovi clienti, 15 € per i già clientiRicarica minima iniziale: 20€• Minuti illimitati di traffico voce• 300 SMS• 30 GB di traffico dati in 4GSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita