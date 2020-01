Jabra al Ces di Las Vegas le nuove cuffie wireless Elite 45h

nel corso del Ces 2020 ha annunciato le nuove, cuffie wireless che ffrono una durata della batteria elevata -- con una sola carica eche offrono un'eccellente esperienza di fruizione musicale.Le cuffie sono caratterizzate da, un’innovativa tecnologia della società e della consociata GN Hearing. MySound è stata creata per ottimizzare e personalizzare le esperienze sonore in base ai singoli profili uditivi. Le ultime arrivate della famiglia Elite vantano, ma anche elegante e alla moda. Realizzati con materiali di alta qualità, l'archetto leggero e i morbidi cuscinetti ovali si adattano all'orecchio per il massimo comfort. Le cuffie offrono un'esperienza sonora confortevole e avvolgente, configurata per resistere ai rumori della vita quotidiana.Le Elite 45h permettono agli utenti di utilizzare l'app Jabra Sound, con la quale effettueranno un test comprendente una serie di segnali acustici. Di conseguenza,per un'esperienza davvero personalizzata attraverso la tecnologia MySound che calibra le cuffie in base al profilo uditivo di ciascun utente.Le Elite 45h sono pensate per gli utenti che viaggiano e che vogliono e che non vogliono rinunciare alla miglior esperienza di ascolto. Ilgarantisce agile vestibilità, mentre l'elevata durata della batteria permette un utilizzo prolungato. Le cuffie vantano 40 ore di utilizzo non-stop con una sola carica. Se la batteria si sta esaurendo, le specifiche funzionalità consentono di ottenereI potenti altoparlanti delle Elite 45h, abbinati alla combinazione di più microfoni, garantiscono le migliori esperienze di conversazione in chiamata e di fruizione della musica. I medesimi consentono di trasmettere musica alla massima potenza, mentre la tecnologia del doppio microfono rimuove il rumore intorno in modo da garantire chiamate cristalline, in qualunque ambiente ci si trovi.Le Jabra Elite 45h saranno disponibili a partire da marzo 2020 presso rivenditori selezionati, al prezzo di vendita suggerito diLe cuffie saranno disponibili in cinque colori: Titanium Black, Black (Best Buy esclusivo per gli Stati Uniti), Gold Beige, Navy e – in esclusiva per Amazon - Copper Black.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita