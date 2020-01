CES 2020: Panasonic AG-CX10 è un nuovo camcorder professionale 4K "superleggero"

È stato siglatoil nuovo camcorder professionale - o per appassionati particolarmente esigenti - cheha annunciato al CES 2020 di Las Vegas. Punta in particolare sulla portabilità e sulla leggerezza, tanto che per il produttore giapponese è "il camcorder professionale 4K a 50p/60pdel settore". Almeno tra quelli con impugnatura separabile e luce a LED.Panasonic AG-CX10 integra un obiettivo Leica Dicomar con. L'escursione focale 24x nativa aumenta con la funzione digitale i.ZOOM, arrivando a 32x in 4K e 48x in Full HD. L'autofocus esegue il rilevamento e la messa a fuoco rapida dei volti sia per le riprese in 4K sia in Full HD. Ladelle immagini è ottica ed elettronica, su 5 assi.Il camcorder si "controlla" anche attraverso un display ripiegabile da 3,5 pollici,. Il display affianca il mirino elettronico, potendo i due essere usati contemporaneamente.Panasonic AG-CX10 genera un output HDMI 4K a 60p, 4:2:2, a 10 bit. Supporta vari codec e formati di file. In particolare è compatibile con la famiglia di codec AVC Ultra, conMXF per applicazioni broadcast. A chi effettua spessopiacerà la possibilità di collegare il camcorder direttamente ad una rete Ethernet/IP, per trasmettere direttamente in streaming.Tra le altre funzioni e caratteristiche di rilievo, si segnalano due ghiere manuali, un filtro ND con impostazioni 1/4, 1/16 e 1/64 selezionabili, una luce video a LED regolabile integrata, registrazione audio PCM lineare a 24 bit.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita