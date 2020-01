ThinkBook Plus: al Ces i nuovi notebook firmati Lenovo

Lenovo ha presentato al Ces di Las Vegas una nuova generazione di ThinkBook pensata per il lavoratore moderno.

ThinkBook Plus è dotato di un innovativo display e-Ink integrato nella cover, che aiuta gli utenti a essere più produttivi nelle attività multitasking, migliorando la concentrazione, la collaborazione e la creatività.

Il dispositivo ha un display principale FHD da 13,3 pollici e un display e-ink da 10,8 pollici integrato nella cover, su cui gli utenti possono disegnare grafici e prendere appunti utilizzando la penna digitale integrata Lenovo Precision Pen, oltre a ricevere le notifiche più importanti anche quando il PC è chiuso.



ThinkBook Plus è un nuovo tipo di notebook che offre caratteristiche e funzionalità per aiutare gli utenti a massimizzare la loro efficienza.

ThinkBook Plus infatti consente di:

Collaborare al meglio, in modo più semplice, mantenendo la concentrazione durante le riunioni, grazie alla possibilità di ricevere sul display integrato nella cover solo le notifiche essenziali tra gli appuntamenti, i messaggi istantanei o le e-mail. Prendere appunti velocemente grazie alla penna digitale integrata Precision Pen, che può essere sincronizzata con Microsoft OneNote. Controllare rapidamente le chiamate VoIP con i tasti di scelta rapida di Skype e avere un’esperienza uditiva più nitida con gli altoparlanti Harman e i microfoni certificati Skype. Con le funzionalità integrate di Amazon® Alexa® per PC, è possibile eseguire rapidamente una serie di attività senza aprire il notebook.

Creare , modificare e convertire in tempo reale le idee in grafici e prendere appunti con la penna digitale Precision Pen sul display integrato nella cover del PC. È possibile personalizzare il proprio notebook scegliendo lo screensaver preferito da mostrare sulla cover. Godersi l'esperienza di un notebook con un display IPS FHD e cornici ultra sottili che supporta il formato Dolby Vision. Sentirsi protetti grazie al lettore di impronte digitali integrato nel tasto di avvio, all’otturatore della webcam e alle specifiche dTPM 2.0 per una maggiore sicurezza dell’hardware.

Rivedere rapidamente i documenti dal display esterno che consente di inserire le note. Aprire il PC per eseguire revisioni più complesse sfruttando la potenza dei processori Intel® Core™ di decima generazione, di Windows 10, della memoria a stato solido standard (SSD) e della memoria Intel® Optane™ disponibile.

Rispondere rapidamente a mail e messaggi grazie alla funzionalità Modern Standby che permette di ricevere le notifiche più importanti anche quando il PC è chiuso. Smart Power On semplifica l'autenticazione di Windows Hello con l'impronta digitale integrata nel tasto di avvio.

