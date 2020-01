Hisense svela al Ces 2020 quattro nuovi Laser TV

porta ai nuovi modelli deiche rappresentano il futuro dell'immagine, del suono e della forma., presentato nelle versioni da 75" e 100", si distingue per l'immagine realistica e i colori naturali, raggiungendo il 90% di quelli riconoscibili dall'occhio umano, il modello(da 100") porta l'esperienza del cinema direttamente a casa, mentrefa della qualità audio il suo punto di forza. Inoltre, l'azienda ha presentato il prototiponel quale è stato integrato anche uno schermo avvolgibile.Il primo laser TV di Hisense è stato presentato nel 2015 a CES e l'azienda ha fatto un importante passo avantiSecondo i dati riportati da CMM (China Market Monitor Co), da gennaio a novembre 2019 led è la categoria di prodotti con la crescita più rapida nel mercato dei televisori a colori negli ultimi anni. "Crediamo che questa tipologia di televisore dominerà il futuro" afferma il vicepresidente di Hisense Lin Lan. "Siamo molto ambiziosi e abbiamo intrapreso una grande sfida: ci siamo prefissi un obiettivo di 40 milioni di vendite all'anno e puntiamo a posizionarci al secondo posto a livello globale".Il nuovocon i pannelli da 75 o 100 polliciche permette di impostare i colori naturali al massimo del loro realismo, raggiungendo il 90% di quelli riconoscibili dall'occhio umano. Hisense Trichrome Laser TV raggiunge lo standard BT.2020, il più elevato dal punto di vista della profondità del colore che punta alla perfetta riproduzione dell'intera gamma di colori percepiti dal nostro sistema visivo.Nella fiera di Las Vegas, Hisense per prima mostra i contenuti, sul proprio Trichrome Laser TV da 100".La peculiarità del modelloè invece la capacità di riprodurre in modo fedele e preciso ogni dettaglio delle immagini, grazie ad una tecnologia che supera la gamma di colori standard 4K. Inoltre, le immagini vengono create tramite la luce emessa da Laser blu che regalano una qualità senza compromessi, soprattutto per le azioni rapide come gare, partite sportive o giochi con qualsiasi condizione di luce.è invece il primo modello dotato di tecnologia DML (Distributed Mode Loudspeaker) in grado irradiare il suono tramite vibrazioni a spettro completo su tutta la superficie del pannello. Si ottiene così una maggiore distanza di trasmissione, un senso più chiaro della posizione del suono ed altissima qualità sonora. Questo modello integra perfettamente audio e immagine e rappresenta il futuro della tecnologia audio dei Laser TV.Inoltre, Hisense presentacon uno schermo che si avvolge in autonomia che si contraddistingue dal design one-body e da un ampio display da 70 pollici ed è caratterizzato dalla possibilità di poter arrotolare lo schermo, pur mantenendo le stesse prestazioni ottiche.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita