Quando si tratta di notebook, di solito la velocità è "dentro". Ossia nei componenti che permettono di avere prestazioni elevate. Per gli amanti della velocità in generale, che amano anche farla vedere al di fuori, al CES ha debuttato. Come lascia intendere la denominazione, è un notebook Lenovo ispirato all'estetica delle moto Ducati. E frutto, indirettamente, della partnership che le due aziende hanno da qualche tempo.Lenovo Ducati 5 punta anche sulche spesso si associa alle moto. Che ogni appassionato si configura a proprio piacimento. Per un notebook è più complesso farlo, in questo caso l'unicità sta nel fatto che il nuovo portatile è unaa 12 mila esemplari. Ancora una volta, per veri appassionati.Il notebook Lenovo Ducati 5 adotta per questo unaispirata a quella delle moto Ducati Corse. Non si è quindi trattato, sottolinea Lenovo, semplicemente di integrare qualche logo Ducati su un notebook già progettato. La combinazione dideriva dai colori dei modelli Panigale. Mentre la sezione delle griglie di areazione si ispira al telaio delle Ducati Monster. In stile Ducati anche altri dettagli come la custodia protettiva e persino il suono di avvio del computer.Per il resto, il Lenovo Ducati 5 è invece un notebook di impostazione, a differenza di altri progetti Lenovo. Anche per non rendere l'edizione limitata troppo costosa (). Si tratta di un PC Windows 10 con processori Core i5 di decima generazione, grafica integrata Intel, display Full HD da 14 pollici e WiFi 6. Sarà in commercio dal prossimo aprile.