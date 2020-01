Diesel amplia la famiglia di smartwatch arriva Diesel Fadelite

Per inaugurare il nuovo anno in grande stile,ha lanciato il suo nuovissimo, ilDisegnato per essere indossato da uomini e donne e dotato di tecnologiae della piattaforma3100 di Qualcomm, questo vivace ed energico smartwatch è caratterizzato da una cassa più piccola da 43 mm ed eccentrici dettagli di design, che lo rendono tutto fuorché un modello comune. Il primo dettaglio di design degno di nota è il cinturino trasparente.È disponibile(rosso sfumato in nero, nero sfumato in trasparente, blu sfumato in trasparente e completamente trasparente con cassa iridescente) caratterizzate da un effetto sfumato, che ha ispirato il nome dell’orologio stesso (dall’inglese “fade”, sfumare).I cinturini con il logo Diesel stampato sono traspiranti ed estremamente comodi al polso. La scocca della cassa in nylon rigido traslucido protegge cassa e modulo, senza per nulla compromettere quella sensazione di leggerezza, che è perfetta per chiAlcuni elementi stilistici, come il design Diesel delle anse e il pulsante oversize, sono stati ripresi da precedenti modelli di smartwatch Diesel e ridimensionati e semplificatiI quadranti interattivi Diesel continuano a sfidare lo status quo attuale. Il nuovo quadrante innovativoè caratterizzato da una sfera girevole che l’utente può maneggiare con un semplice tocco. La sfera può essere utilizzata per visualizzare due fusi orari aggiuntivi sul quadrante. Lo smartwatch Fadelite offrirà persino effetti meteorologici. Si tratta di animazioni interattive a livello del quadrante, che mostrano una serie di condizioni meteo in tempo reale e si aggiornano in base alla posizione dell’utente.si aggiunge alla famiglia Diesel On, che tra gli altri modelli annovera lo, lanciato lo scorso autunno. Dotato di speaker e funzione di risposta alle chiamate direttamente dall’orologio, l’Axial è attualmente disponibile in tutti i mercati.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita