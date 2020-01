Da Nikon la nuova reflex ad alte prestazioni D780

annuncia il lancio della nuova, dotata di un veloceper le riprese Live view e di unrapido e affidabile per quelle con il mirino.Durante le riprese in Live view, i fotografi e videomaker possono dunque sfruttare lo stesso sistema AF della fotocamera mirrorless Nikon Z 6.D780 permette di bloccare le migliori espressioni dei soggetti attraverso laoltre a sfruttare tutta la luce della scena attraverso l’, che consente di acquisire i soggetti in modo affidabile fino a -6 EV. I fotografi che effettuano riprese con il mirino, poi, potranno sfruttare le eccezionali prestazioni tracking di inseguimento e la rapida commutazione fra i modi AF avanzati.La velocità degli scatti in sequenza contribuisce alla versatilità di questa fotocamera:Altre funzioni degne di nota includono l’incredibile tempo di posa massimo di 1/8000 sec., che offre ai fotografi la flessibilità necessaria anche per la sincronizzazione con i lampeggiatori di Nikon. In alternativa, si possono allungare i tempi fino a 900 sec. per catturare incredibili scie di luce e paesaggi notturni.Chi effettua riprese video amerà la qualità delle sequenze che si possono ottenere con la D780. La fotocamera utilizza la risoluzione del sensore di immagine 6K per produrre. I professionisti del settore video possono utilizzare anche un registratore esterno per acquisire sequenze HDR HLG, che possono essere visualizzate direttamente su un televisore o su un monitor compatibile.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita