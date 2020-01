Tactix Delta, il nuovo sportwatch di Garmin ispirato al mondo tattico

La cura del design e dei dettagli ha superato ogni limite, ma è il cuore tecnologico di Garmin tactix Delta a ridefinire i confini dell'esperienza tattica, tra cui la modalità Stealth, che consente di seguire una attività disabilitando in automatico qualsiasi condivisione di segnale esterno, e la nuova funzione kill switch per eliminare in modo immediato tutti i dati utente, compresi i percorsi e i waypoint, tramite la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, al suo interno troviamo mappe TopoActive Europee precaricate e funzionalità di navigazione avanzate tra cui altimetro barometrico, bussola e la compatibilità di più sistemi di navigazione satellitare globale.

Garmin tactix Delta nasce per attività estreme e le sue caratteristiche sono state progettate per rispondere alle più alte necessità tattiche e sportive. La modalità Dual-Position, per esempio, permette la visualizzazione contemporanea di due sistemi di coordinate su un'unica schermata dati; la modalità Jupmaster guida chi effettua lanci in paracadute impostando le modalità HAHO (High Altitude High Open), HALO (High Altitude Low Open) e statico. Tramite questa funzione il dispositivo rileva automaticamente il punto da cui l'utente ha saltato e individua il punto d'impatto desiderato (DIP) attraverso il barometro e la bussola elettronica. Queste funzionalità, integrandosi con altre funzioni tattiche e la proiezione di waypoint rendono il Garmin tactix Delta uno smartwatch che non ha limiti.

Grazie alla funzione Power Manager, che consente all'utente di tenere monitorato l'impatto che l'attivazione di impostazioni e sensori hanno sulla durata della batteria, è possibile avere un'autonomia fino a 21 giorni in modalità smartwatch e fino a 80 giorni in modalità orologio con risparmio energetico attivato. A supporto di questo, prima di una missione, la carica della batteria può essere rappresentata sul display in ore e giorni per aiutare a determinare la corretta autonomia.

Strategia, passione per l'estremo e tecnologia avanzata: questi sono i caratteri distintivi del nuovo tactix Delta di Garmin, progettato secondo gli standard militari per rispondere alle esigenze più elevate.Il nuovo sportwatch tattico dipresenta una lè dotato di un(36% in più rispetto agli altri modelli della gamma tactix) per il massimo della visibilità in ogni situazione.