Sony: nuovo shooting grip GP-VPT2BT con funzione di telecomando wireless

Andando a incrementare ulteriormente la gamma di fotocamere e accessori sviluppati per i content creator,ha annunciato il nuovo shooting grip GP-VPT2BT con funzione di telecomando wireless. Ideale per molteplici utilizzi, dai vlog alla fotografia e ai video di viaggio o ancora al semplice utilizzo quotidiano, il nuovo grip offre massima stabilità e comfort, abbinati a connessione wireless e design resistente a polvere e umidità.Compatibile con un'ampia gamma di fotocamere digitali di Sony, il nuovo GP-VPT2BT, consentendo ai creatori di contenuti di inquadrare e scattare o riprendere facilmente, senza l'ingombro di cavi o ingressi scoperti.È dotato di un pulsante per consentire una regolazione versatile dell'angolo di ripresa e permette di passare facilmente, tramite la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, presenta una frizione per poter montare corpi macchina di dimensioni e peso diversi, è dotato di un pulsante di sblocco del supporto camera e di un indicatore luminoso e può trasformarsi velocemente in un treppiede, allargando la parte inferiore, così da garantire stabilità e versatilità nelle riprese.Il nuovo GP-VPT2BT sarà disponibile