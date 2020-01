Apre a Brescia un nuovo Samsung Customer Service

Dopo le aperture di Milano, Como, Pisa, Bologna, Torino, Messina, Napoli, Avellino, Venezia/Mestre, Varese e Roma, Samsung Italia ha inaugurato oggi a Brescia un nuovo Samsung Customer Service, il centro assistenza totalmente brandizzato Samsung, in Viale Cremona 16.Il Samsung Customer Service si caratterizza per il suonell’ambito dell’assistenza alla clientela, con unche mira ad offrire ai clienti Samsung la migliore customer experience e il migliore servizio post-vendita con alcuni servizi esclusivi quali: la, la, lae lada parte degli addetti del nuovo centro.Grazie al nuovo centro assistenza tutti i clienti Samsung potranno ora ricevere informazioni e formazione sull’utilizzo corretto e consapevole delle nuove tecnologie; dall’uso sicuro dello smartphone alla possibilità di sfruttare le potenzialità dei dispositivi connessi per migliorare la propria vita. Il personale che opera all’interno del Customer Service è, infatti, altamente specializzato e preparatoIn quest’ottica, il Samsung Customer Service di Brescia ospiterà il 18 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, un appuntamento dell’edizione 2020 di, progetto di Corporate Citizenship aziendale, nato per offrire le competenze tecnologiche del team di Samsung Electronics Italia a favore dell’educazione digitale degli over 55.I partecipanti saranno coinvolti in sessioni di training sui principi di tecnologia che possano facilitare la vita di tutti i giorni. L’attività si pone anche l’obiettivo di passare qualche ora in compagnia di persone senior, insegnando come coltivare le loro passioni attraverso la tecnologia: cercare ricette, fare video call con parenti lontani, scrivere messaggi e registrare videomessaggi ai nipoti.Tutti i cittadini senior di Brescia interessati al programma, si possono iscrivere inviando un’email con la richiesta di registrazione a sei.citizenship@samsung.com Il Samsung Customer Service Brescia di Viale Cremona 16 sarà apertoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita