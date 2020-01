Smartphone: gli iPhone i preferiti dagli italiani

In vista del, la più importante fiera al mondo dedicata alla telefonia mobile che quest’anno si terrà dal 24 al 27 Febbraio,– portale internazionale di comparazione prezzi - ha voluto fare il punto sul mercato online degli smartphone, settore che solo nel 2019 è cresciuto delrispetto all’anno precedente.La top five degli smartphone maggiormente cercati nel 2019 vede al primo posto l’, seguito dall’e dall’. Nelle altre due posizioni della classifica troviamo ile loI cinque brand ai quali sono riconducibili le maggiori intenzioni di acquisto di smartphone sono:(+83,1% di ricerche rispetto al 2018),(+117,0%),(+206,9%),(+28,9%) e infine(+14,3%). Analizzando, invece, i produttori in crescita sul mercato italiano questi sono:(oltre il + 300%,(oltre il +300%),(+300,3%),(+206,9%) e(+117,0%).Vi sono, infine, produttori i cui smartphone nel 2019 hanno visto una diminuzione delle relative ricerche online sul portale italiano di idealo? Si, si tratta di(-65,9% rispetto all’interesse online dimostrato nel 2018),(-59,6%),(-31,5%),(-29,3%),(-15,6%) e(-9,3%).Analizzando il 2019, il mese nel quale i prezzi degli smartphone sono stati i più bassi in assoluto è stato; quello più caro, invece,. Considerando complessivamente la categoria, coloro che hanno acquistato uno smartphone a Febbraio hanno potuto risparmiare ilrispetto allo stesso acquisto effettuato nel mese risultato più caro. Considerando tutti i modelli di smartphone presenti sul portale italiano di idealo – circa 5mila – il prezzo medio di un singolo device è pari a, vale a dire ilrispetto a quello del 2018.Infine, analizzando i ribassi medi per i 20 top-modelli della categoria nel corso del 2019 è possibile vedere come dopo tre mesi, rispetto al primo mese del 2019 in cui abbiamo un prezzo medio mensile per ogni singolo modello, il ribasso sia stato di -, dopo sei di, dopo nove die dopo un anno diSecondo i dati raccolti da idealo, gli utenti che nel 2019 sono stati maggiormente interessati alla comparazione prezzi di smartphone appartengono alla fascia di età(per il 26,3% dei casi), seguono poi i(25,7%) e i(21,8%). Ildelle ricerche di smartphone è riconducibile agli; solo ildel totale ad unAnche nel caso degli smartphone la maggior parte delle ricerche viene effettuata da(il, segue ilcon ile ilcon il) e coloro che navigano da dispositivi mobili lo fanno per ildae “solo” per ilda. Analizzando, infine, le regioni italiane con un interesse in crescita verso gli smartphone, queste sono:(+88,5%),(+86,6%),(+78,9%),(+68,6%),(+66,2%).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita