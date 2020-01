LibreOffice 6.4 è disponibile per il download

ha annunciato la disponibilità di, una nuova major release caratterizzata da prestazioni avanzate, in particolare nelle operazioni di apertura e salvataggio dei fogli elettronici e delle presentazioni, ed eccellente compatibilità con i fileLa nuova versione fornisce anche altre interessanti novità:• Le miniature dei file nello Start Center hanno l'icona dell'applicazione, per rendere più facile l'identificazione dei diversi tipi di documento.• È stato aggiunto un generatore di QR Code, per semplificare l'aggiunta di un codice leggibile da smartphone e tablet a qualsiasi tipo di documento.• I menù contestuali per la gestione dei Collegamenti Ipertestuali sono stati unificati in tutta la suite, e adesso hanno le stesse voci: Apri Collegamento, Modifica Collegamento Ipertestuale, Copia il Percorso del Collegamento, e Rimuovi Collegamento.• La nuova funzionalità Oscura in Automatico permette di nascondere i dati classificati o sensibili in un documento in base alla corrispondenza con una espressione regolare o un testo.• Il Sistema di Aiuto fornisce risultati di ricerca in modo più rapido e preciso, e molte pagine di aiuto hanno schermate localizzate per offrire una migliore esperienza utente.Il Pannello Tabella è stato aggiunto alla Barra Laterale.• Ciascun Commento può essere segnato come Risolto. Inoltre, è possibile aggiungere un commento alle immagini e ai grafici nei documenti di testo.• Le funzioni Taglia, Copia e Incolla delle Tabelle sono state migliorate, con una nuova voce Incolla Speciale: "Incolla come Tabella Nidificata".• I fogli elettronici possono essere esportati in un'unica pagina PDF, per avere una panoramica di tutti i contenuti senza che questi vengano distribuiti su più pagine.• Nel menù Forma, una nuova opzione Consolida Testo combina le diverse aree di testo selezionate in un'unica area di testo. Questa funzione è utile nel caso di importazione di un file PDF, quando il testo è diviso in più aree.• In Writer, le proprietà di una tabella possono essere modificate facilmente dalla Barra Laterale, e l'Indice può essere interamente gestito dall'utente.• In Calc, la Creazione Guidata Funzione offre le stesse funzionalità della versione desktop, e sono state aggiunte alla Barra Laterale diverse opzioni per la modifica dei grafici.LibreOffice 6.4 è la prima nuova release disponibile nel 2020. Durante l'anno, la comunità festeggerà il decimo anniversario della migliore suite FOSS per l'ufficio con la partecipazione a diversi eventi di settore in Europa, Africa, Asia e America. I volontari presenteranno le tappe fondamentali del progetto, e parleranno del futuro di LibreOffice, sul desktop e nel cloud.Le nuove funzionalità di LibreOffice 6.4 sono state sviluppate da un'ampia comunità di hacker: il 75% dei contributi proviene da sviluppatori impiegati dalle aziende che fanno parte dell', e da altre organizzazioni, e il 25% da singoli volontari.Inoltre, c'è una comunità globale di volontari che si occupano di altre attività fondamentali come la quality assurance, la localizzazione del software, il design della user interface e della user experience, la redazione del sistema di help e della documentazione, e della promozione del software libero e open source e degli standard aperti.LibreOffice 6.4 è immediatamente disponibile da questo link: https://www.libreoffice.org/download . I requisiti minimi per i sistemi operativi proprietari sono Microsoft Windows 7 SP1 e Apple macOS 10.9.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita