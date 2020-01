Qnap HS-453DX e Qnap TR-002, la coppia insolita che funziona

Ampliare lo spazio di archiviazione del NAS

Usare TR-002 come archivio esterno per NAS

Trasferimento dati

La prova singola del dispositivo di archiviazionene ha evidenziato il valore come supporto esterno di archiviazione per PC e per i backup in locale. Come accennato nella recensione, questo prodotto può essere. Collegato via USB-C a un NAS, il TR-002 può funzionare sia come unità esterna sia come spazio a integrazione di quello esistente.Abbiamo condotto qualche prova collegando il TR-002 e ilin nostro possesso . Esteticamente i prodotti sono molto differenti. Il TR-002 è un tipico parallelepipedo nero con un aspetto austero. Il 453DX è bianco con inserti argento. E a prima vista sembra un lettore Blu-ray per la sua linea sottile con base allargata.. E forse non tutti concorderebbero nel posizionarla in soggiorno. La prospettiva cambia se si pensa a un ambiente professionale. Il NAS si collega alla rete, quindi virtualmente può essere posizionato dove si vuole. Se usato in accoppiata con il TR-002 però. Al massimo a una distanza pari alla lunghezza del cavo USB-C. Ricordiamo, infatti, che il TR-002 non dispone di una connessione di rete, ma solo di quella cablata.L'opzione di usare il TR-002 perlo spazio a disposizione sul NAS è la più interessante. Qualcuno potrebbe chiedersi se non sia più semplice aggiungere un disco fisso al NAS. Ovviamente lo è, sempre che il NAS abbia vani liberi. I liberi professionisti e le piccole aziende spesso cercano diacquistando prodotti adeguati al carico di lavoro (o di dati) contingente.Con il passare del tempo lo spazio si satura. E non è inusuale arrivare al punto in cui non c'è più spazio di archiviazione. Non tutti optano per cestinare un NAS funzionante e relativamente nuovo, per comprarne uno più costoso, sebbene più capiente. Il TR-002. Al suo interno si possono installare due dischi fissi SATA da 3 o 6 Gb/s, di dimensioni di 2,5 o 3,5 pollici. Da notare che esiste anche una versione con quattro vani.Una volta collegati i due dispositivi, la prima cosa da fare è usare il software Storage & Snapshots Manager del NAS Qnap per. In questo caso, infatti, la configurazione indipendente del TR-002 è inutile. Tutto deve passare per il software del dispositivo principale, che con il suo sistema operativo gestirà entrambe le unità. Se il NAS è di, occorrerà usare il suo software di gestione. Si consiglia di consultare la lista dei dispositivi compatibili prima di procedere con l'acquisto.Tramite Storage & Snapshots Manager, si può configurare e gestire l'espansione dell'archivio. E beneficiare di tutta una serie di funzioni. Ad esempio, si possono creare storage pool, individuare file con Qsearch e organizzare file con Qfiling.Questa impostazione comportache possedendo già un NAS sono anche capaci di gestire un software di configurazione più complesso di quello del TR-002. L'unico limite è che TR-002 può essere usato solo come storage pool o volume singolo sul NAS. Inoltre,NAS sul TR-002. Il limite è dovuto all'assenza di un sistema operativo.Non ultimo, non si possono spostare unità da o verso un NAS (o altro dispositivo), perché. Il trasferimento è ammesso solo la TR-002 a un altro TR-002.Invece di utilizzare TR-002 per espandere la capacità di archiviazione del NAS, è possibile servirsene comePer motivi di cyber sicurezza è importante disporre sempre di backup aggiornati, scollegati dalla rete. È una precauzione che permette, ad esempio in caso di attacchi ransomware, di ripristinare l'operatività aziendale in poco tempo e riducendo i danni.Per chi usa un NAS è normale archiviare sui suoi dischi gli originali o le copie dei file importanti. Il NAS tuttaviaesattamente come un computer collegato a Internet. Un backup del NAS su TR-002, al contrario, dà la certezza di poter recuperare le informazioni.In questo caso il TR-002 dev'esseresfruttando gli switch manuali presenti sul prodotto per definire il tipo di RAID da impostare. La connessione cablata al NAS agisce esattamente come quella verso il computer: viene visto come spazio esterno indipendente.L'ultima opzione, che dimostra la versatilità dell'accoppiata fra NAS e TR-002, è quella che riguarda il trasferimento dati. Tutti sannoserve per trasferire via rete file o cartelle di grandi dimensioni. Non si parla di qualche megabyte, ma di gigabyte di dati. In questo caso il tempo necessario è direttamente proporzionale alla larghezza di banda. E a volte non si può attendere tanto a lungo.Torna utile collegare al NAS il TR-002, copiare sui suoi dischi i file da trasferire e scaricarli poi sul computer di destinazione. La connessione USB 3.1 Gen2 può raggiungere velocità di picco fino a 10 Gbps. TR-002, ossia per scaricare file direttamente nei dischi del NAS. In questo caso non occorrono operazioni particolari: basta premere il tastopresente sulla parte frontale del TR-002. Ha un'icona con due cartelle stilizzate e funziona solo con i dispositivi dello stesso produttore.