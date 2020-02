I nuovi devices ZTE in scena al MWC2020

ZTE ha annunciato che una serie di nuovi terminal devices 5G saranno presentati al Mobile World Congress 2020 tra cui: il new - generation Smartphone 5G ZTE Axon, prodotti diversificati 5G MBB come 5G CPE, 5G Module, Inoltre, ZTE introdurrà anche l'ultimo prodotto ZTE Blade, così come altre tecnologie leader del settore, che daranno ai consumatori la prospettiva di una vita più intelligente e connessa nell'era 5G.



ZTE ha lanciato il suo primo smartphone di punta 5G ZTE Axon 10 Pro al MWC2019 e ha completato il suo uso commerciale e la sua consegna in lotti in più di 10 paesi del mondo nel 2019. Axon 10 è anche stato riconosciuto come il primo smartphone 5G disponibile in Nord Europa, Medio Oriente e Cina. Inoltre, ZTE ha collaborato con più di 20 operatori in tutto il mondo per i 5G terminal devices.

Nel 2020, ZTE introdurrà in tutto il mondo quasi 10 portatili 5G e lancerà un totale di 15 o più 5G terminal devices.

In Cina, ZTE si concentrerà sui prodotti 5G, offrendo una vasta gamma di prodotti che copriranno da 1.000 a 3.000 RMB disponibili nel 2020.



Dal 24 al 27 febbraio, ZTE sarà al Mobile World Congress 2020 al 3F30, Padiglione 3, FIRA GRAN VIA.

