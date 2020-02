Motorola festeggia il traguardo di 100 milioni di smartphone moto g venduti a livello mondiale con l'arrivo di moto g8 power, smartphone che presenta una fotocamera creata per sorprendere, un display immersivo e una batteria a lunghissima durata.

moto g8 power, infatti, garantisce fino a tre giorni di autonomia ed è dotato di un sistema di fotocamere con intelligenza artificiale, per un'esperienza di intrattenimento unica.





moto g8 power è dotato di una batteria da 5.000 mAh progettata per garantire il massimo dell'autonomia, anche ascoltando fino a 188 ore di musica ininterrottamente o guardando video fino a 21 ore.



Con moto g8 power inoltre è possibile scattare foto da vicino, da lontano o da qualsiasi altra prospettiva grazie al sistema Quad Camera con intelligenza artificiale. La messa a fuoco automatica a rilevamento di fase consente di mettere a fuoco il soggetto in un lampo con la fotocamera principale da 16MP o di scattare foto di paesaggi con l'obiettivo ultra grandangolare che include una porzione 4 volte maggiore nell'inquadratura rispetto a un obiettivo standard.

Con il teleobiettivo ad alta risoluzione si possono catturare dettagli lontani, mantenendo una qualità d'immagine incredibilmente elevata; con la fotocamera Macro Vision si possono scattare primi piani sorprendenti per avvicinarsi 5 volte di più al soggetto.

Per i selfie a prova di Instagram in qualsiasi condizione di luce, è possibile utilizzare la fotocamera frontale dotata di tecnologia Quad Pixel per foto nitide e vivide.





Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 665 octa-core e 4 GB di RAM, moto g8 power assicura tutte le prestazioni necessarie per navigare, lavorare e giocare senza problemi. E con i 64 GB di memoria si possono conservare tutte le app, le foto, la musica e le serie tv.





Il design idrorepellente assicura allo smartphone una completa protezione in qualsiasi ambiente.

Moto g8 power è inoltre dotato di una versione pura e ultra-leggera di Android 10.





moto g8 power è disponibile in Italia dal 7 febbraio 2020 a partire da € 249,99.

